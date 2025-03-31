近日，金砖国家特殊经济区中国合作中心工作推进会在浙江杭州成功召开。会上，金砖国家特殊经济区中国合作中心正式揭牌。

中国合作中心将打造金砖国家国际客厅和合作中心总部，打响“投资金砖”“买在金砖”公共品牌，推动一批示范性合作项目持续开展；结合全球数字贸易博览会等重大活动举办金砖国家合作对话，每年发布金砖国家特殊经济区合作报告和案例等，力争建设金砖国家特殊经济区合作示范区。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，中国合作中心在杭州正式启动，是落实金砖国家领导人共识的重要举措。在当前国际单边主义、贸易保护主义上升的背景下，金砖国家加强特殊经济区务实合作，共同推动高水平开放，提升贸易投资便利化水平，以实际行动支持多边主义，意义重大。

浙江将尽快推动中国合作中心实体化运行。与此同时，深化贸易合作，围绕落实既往金砖经贸领域成果共识，积极拓展与金砖国家间的数字贸易、服务贸易、绿色贸易合作；深化投资合作，围绕绿色矿产、数字经济等领域，支持鼓励企业扩大对金砖国家的投资。

（据新华社杭州电 记者林光耀、刘梓漪）

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