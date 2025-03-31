马耳他圣伊纳爵学院汉达中学学生在老师指导下练习琵琶。

中外文化交流中心供图

本报电（田卉）近日，由中外文化交流中心联合马耳他中国文化中心共同主办的“华乐连心·共谱未来”中国音乐海外青少年推广计划2025马耳他站活动，在马耳他首都瓦莱塔启动。

琵琶主题兴趣班当天在马耳他圣伊纳爵学院汉达中学开班，吸引了该校20多名学生报名参加。此次活动是马耳他学校首次开设中国音乐兴趣班，学生将在专业老师指导下学习琵琶演奏技巧，领略中国传统音乐的独特魅力。

汉达中学校长玛丽亚·蒙泰贝洛在开班仪式上说，学校全力支持中国音乐兴趣班的开展，这将为学生提供了解中国文化的机会，拓展他们的国际视野。

马耳他中国文化中心主任袁媛说，相信兴趣班将让更多马耳他青少年了解并喜爱中国文化，为增进两国人民的相互了解与友谊增添新动力。

“我对中国传统乐器很感兴趣，学习琵琶对我来说是一件令人兴奋的事情。”作为琵琶兴趣班的一员，塞雷娜·加拉佐十分珍惜这次机会，“尽管学习一种全新的乐器充满挑战，但我已经下定决心坚持学下去。”

“华乐连心·共谱未来”中国音乐海外青少年推广计划是中外文化交流中心联合海外中国文化中心共同推出的品牌项目，旨在以乐为媒推动中华文化走出去，促进青年交流，深化民心相通。计划自2024年推出以来，已先后在毛里求斯、澳大利亚、卢森堡、瑞典、俄罗斯、罗马尼亚、西班牙、马耳他等国家，面向青少年举行音乐教学培训、工作坊、大师班、音乐会等活动。

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