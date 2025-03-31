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京津冀东盟国家学生中文故事视频总展演举办

2025年03月31日08:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电（记者武少民）近日，主题为“语合越山海 心桥向未来”的第二届京津冀东盟国家学生“我与中国”中文故事视频总展演活动在天津师范大学举办。本次活动由教育部中外语言交流合作中心、中国—东盟中心指导，京津冀三地教委（教育厅）联合主办，天津师范大学、北京外国语大学、河北师范大学联合承办。

　　京津冀东盟国家学生“我与中国”中文故事视频展演活动面向东盟10国学生和京津冀东盟留学生，已开展两届，收到作品近800件，参与活动师生近8000人，深受东盟国家学生喜爱。今年的活动在泰国、马来西亚、柬埔寨、越南、文莱、老挝、菲律宾等国建立了海外组织机构，东盟10国的许多在校学生加入进来，参赛作品数量翻番。该活动不仅是创意与技术的比拼，更是跨越山海的文明对话，通过挖掘更多“我与中国”为题材的故事，加强中国与东盟国家青年交往，为高水平对外开放赋能。

　　原创音乐快板表演《“我与中国”情意长》展现了东盟学子中文水平和精湛才艺；海外组织方以及选手采访VCR《中文改变了我》，诠释了“语言是文化交流钥匙”；北京高校选送节目《你好北外——青春之舞》，在讲述青春风采和中国故事的同时，点燃了共赴新程的青春激情；舞台剧《穿越奇遇》演绎了文化传承发展过程中，传统与现代碰撞出的别样火花；河北省高校选送节目《诗经东南风》中，东盟国家青年用东南亚歌曲唱诵诗经，播撒语言互通、理解互信、文明互鉴的种子；在“我与中国”非遗市集游园会中，天津高校学生选手将文化市集搬上舞台，为现场观众送上新颖独特的文化体验；AI创意对话节目《魅力中文》在展示科学技术发展的同时，抒发了希望科技之光引领国际中文教育走向更美好未来的愿望……

　　展演结束后，在场中外嘉宾为获得“青年精英”“青年才俊”“青年风采”和“未来之星”的优秀选手颁奖。在与会嘉宾的共同见证下，“我与中国”中文故事短视频品牌主题曲《心桥向未来》发布。

(责编：刘洁妍、张悦)

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