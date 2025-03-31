“地方创生”推行十年，地方人口反而流失严重

本报记者 朱玥颖

不久前，日本政府发布的2024年人口流动报告显示，东京都人口净流入趋势明显增强。2024年，东京都净流入人口约7.92万人，连续3年保持增长，该数字已接近2019年水平。这一数据表明，在经历2020—2021年的短暂放缓后，日本人口向东京“单极集中”的态势再次加速。与此同时，在日本47个地方行政区划中，2024年有40个地区呈现人口净流出状态。日本共同社评论指出，这一现象凸显日本政府推行10年之久的“地方创生”计划成效欠佳。

统计数据表明，15岁至24岁的年轻人构成了2024年东京都净迁入人口的主体。日本内阁官房长官林芳正表示，当前前往东京就业和接受高等教育的年轻人以及女性数量持续增加。为扭转这一局面、促进人口均衡分布，日本政府正计划制定相关政策，引导年轻人和女性前往其他城市发展。

长期以来，日本政府为缓解人口分布不均衡问题，不断出台应对举措。2014年，日本政府推出“地方创生”政策，旨在实现东京都市圈迁入与迁出人口的平衡，激发地方活力。2019年，又启动“地方创生移居支援项目”，鼓励居民从东京迁往其他地区。2024年，日本新一届内阁上台后大力推动“地方创生2.0版”，试图纠正资源过度集中于东京的问题，构建地方与大城市相互联通的发展格局，营造多样化的国民幸福生活环境。日本总务相村上诚一郎明确表示，有意改变人口向东京“单极集中”的现状，否则会在少子老龄化现象严重以及人口稀少的地方引发诸多问题。

然而，现实情况不容乐观。日本《读卖新闻》评论称，推行“地方创生”政策10年来，人口向东京都市圈“单极集中”的趋势并未得到有效遏制，从整体上看，地方人口流失现象反而愈发严重。专家指出，应实施增强地方活力、应对少子化的政策，扶持能够吸引年轻人就业的企业，发展依托自然资源的产业，并充分听取人口过少地区市町村的意见。每届政府虽都提出新的口号，但缺乏配套政策，致使相关问题的解决陷入僵局。

报告还显示，包含神奈川、埼玉、千叶地区在内的东京都市圈，2024年净迁入人口约13.5万人，同样连续3年增长。人口持续大量涌入东京都市圈，导致该地区出现地价上涨、生活成本上升、交通拥堵以及环境污染等“大城市病”。位于东京都千代田区的“返乡支援中心”，集中了日本全国44个地区的迁居咨询窗口。据日本广播协会报道，2024年该中心咨询人数比上一年增加约2000人，首次突破6万人。该中心理事长高桥公理表示，有意迁出东京移居到地方城市的人数在增加，“除了希望在自然环境良好的地区养育子女之外，东京都房价急剧上涨也是重要原因之一”。

长野县立大学教授田村秀认为，从防灾减灾角度来看，人口向东京“单极集中”会增加日本整体的脆弱性，特别是首都地区面临地震等灾害威胁。此外，日本政府的“地方创生”政策，在地方创造吸引年轻人工作的环境方面存在不足。专家建议，政府应推动经济界参与，推进企业总部职能向地方转移，以切实解决人口分布不均衡问题，实现地方可持续发展。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2025年03月31日 12 版）

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