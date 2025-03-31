助力非洲新能源产业发展

本报记者 邹 松

在一家中企展台，工作人员在向非洲客户介绍该公司最新光伏储能设备及其应用场景。

本报记者 杨 讴摄

“竞争能够催生创新，引领发展……”在中建材海外经济合作有限公司总经理姜斐看来，“非洲的新能源市场潜力无限”。在27日闭幕的2025非洲未来能源展暨第二十八届非洲太阳能与储能博览会现场，该公司和科龙空调签约，后者将依托中建材在非洲当地的海外仓和市场网络，进一步扩大中国品牌节能环保空调在非洲市场的占有率。

这一合作成果，只是本届展会上达成的众多合作成果中的一项。为期3天的展会吸引非洲近40个国家超过2万人参与，超过650家参展企业携各自的新能源产品与服务亮相，其中近70%的展商来自中国。南非前驻华大使谢胜文在展会现场向记者表示：“毋庸置疑，中国企业是本届展会的主角，中国的技术与服务对非洲新能源产业的发展发挥着引领作用。”

创新产品 广受赞誉

展会现场，各类创新产品琳琅满目，令人目不暇接。南非观众安德鲁·梅萨站在展台一角，凝视着一米多开外的双面屏无边框太阳能板，不禁频频点头，口中喃喃自语：“实在是太神奇了！”当被问及神奇在哪，他一边轻抚面板，一边反问道：“将太阳能板设计得如同手机屏一般，难道不神奇吗？”

事实上，这一创新设计旨在将光伏发电效率推向极致。据安徽大恒能源股份有限公司资深销售经理姜路介绍，一般太阳能板的单位发电功率为300—600瓦，而这种双面屏无边框太阳能板的发电功率可达800瓦，光电系统转换效率超过97%。姜路所在团队已连续3年参加非洲未来能源展，他表示：“双面太阳能板易于清洁，此类产品在南非乃至整个非洲市场都不多见，这是具备国际领先水平的‘中国制造’，我们期望能在非洲国家寻觅到潜在客户。”

本届展会的举办地约翰内斯堡博览中心，过去几天汇聚了各种全球前沿的光伏技术、储能解决方案以及清洁能源产品。南非阿纳萨能源股份公司采购部主任伊恩·范德莱尔在一家中国企业展台前，仔细挑选着“小物件”。他表示：“我对中国生产的太阳能设备电缆、连接组件等颇感兴趣，以往我们主要采购其他国家的产品，如今中国产品为我们提供了更为丰富多元的选择。”他还热情地留下地址，邀请记者前往他们的安装工地参观，“工地上随处可见中国产品”。

展会期间，主办方围绕非洲新能源发展相关主题举办的10多场开放论坛，同样备受关注。在一场主题为“太阳能产业链对非洲及世界能源转型的价值”的论坛结束后，南非国家输电公司首席工程师纳里萨·博克斯对记者表示，在新能源领域，中国企业不仅拥有成熟的技术与产品，更积累了与非洲国家携手共进、实现互利共赢的丰富经验。“中国企业在光伏相关组件的创新设计方面令人赞叹，诸如在光伏板自动控制、地域覆盖跨度、实现生态综合利用等方面，中国产品均经得住实践检验，也为非洲相关行业的发展提供了范例。”

深耕市场 开拓新局

2022年，南非遭遇了史上最为严重的供电危机，这一事件促使光伏及储能产业成为南非市场的热门风口，包括中国企业在内的众多全球光伏企业纷纷将目光聚焦于此。“从长远视角审视，非洲新能源市场潜力巨大”，姜斐分析称，中国企业极为重视南非市场的示范效应，以南非为辐射点，开拓整个非洲更为广阔的市场，是实现长远发展的必由之路。此外，随着分布式光储产品在非洲国家的使用率日益攀升，更多场景的光伏配套产品成为新的发展赛道。

在中建材展台，家庭式独立光储系统吸引了众多参观者的目光。据展台工作人员介绍，普通居民家中安装这套光伏系统后，家中的高功率电器均可实现“绿色化”运行，甚至能够为电动汽车充电，这在一定程度上缓解了非洲国家骨干电网基础设施薄弱的难题，社区乃至家庭式的分布式光储系统将催生出更为广泛的绿色产品。

海信电器深挖产品节能效率，积极拥抱新能源以提升品牌影响力。本届展会上，海信旗下子品牌科龙展示了一款节能空调产品。据南非海信空调运营中心总经理张宇鹏介绍：“这款空调不仅能够节电30%，通过与中国新能源企业合作，它更是一款可由家庭光储系统带动运行的空调。中国企业借助产品拼搭式的优势组合，为非洲民众提供了切实可行的未来能源解决方案。”

华为在本届展会上推出一整套光储系统，主打产品全生命周期的安全耐用性能。该光储系统针对非洲特殊的气候条件，在防尘、防雨、耐热等方面进行了专门设计，尤其采取了多重防护以防止爆炸。

南非光伏产业资深分析师菲利普·莫利伯力指出：“在以光伏为代表的新能源产业蓬勃发展之际，非洲国家应更为清醒地认识到，这是一个需长期塑造产业链的过程，非洲应充分汲取中国在这一领域的有益经验，以更为宽广的格局迎接新能源时代的到来。”

响应政策 实现共赢

非洲未来能源展连年受到热烈追捧，这与南非政府积极推动可再生能源发展、鼓励企业和家庭投资光储系统密切相关。近年来，南非政府出台的“能源行动计划”“可再生能源独立发电商采购计划”以及新能源项目招标等举措，得到了包括中国企业在内的国际新能源厂商的积极响应。

去年11月，中广核在南非林波波省启动首个光伏项目，中国驻南非大使吴鹏表示，这是中国企业作为开发商在南非落地开发的首个光伏项目，是解决矿产项目长期发展问题的一次重要尝试。林波波省省长普菲·拉玛图巴也认为，该项目在为南非提供清洁、经济、可靠能源的同时，也为当地年轻人创造了大量就业机会。

不仅是南非，同为非洲经济大国的尼日利亚也积极把握新能源产业的发展机遇。尼日利亚于2022年8月启动能源转型计划，次年推出新版《电力法案》，以推动能源发展多元化。尼日利亚“绿色愿景”计划提出，到2030年，可再生能源在能源结构中的占比应超过30%。在巨大的市场需求面前，中国企业紧抓机遇，取得了优异成绩。据中国海关总署数据显示，2024年前4个月，尼日利亚从中国进口锂电池达4089吨，成为仅次于南非的非洲第二大光伏储能进口国。

非洲是全球可再生能源资源最为丰富的大陆，在非洲积极推进能源转型的背景下，可再生能源合作成为中非务实合作的重要领域。中国国家能源局近期公布的信息显示，中国企业在非洲广泛且深入地参与清洁能源务实合作，建设了一批技术先进、环境友好的能源项目，涵盖光伏、风电、水电、生物质等多个领域，在增强非洲电力供应能力的同时，有力促进了非洲的能源转型。

加纳非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬分析：“中国在国际能源转型进程中处于领先地位，正通过在非洲长期开展的基建项目，推动非洲大陆的绿色能源转型，最终助力非洲国家实现绿色供能，跨越式满足非洲民众的能源需求。同时，非中能源项目合作也为非洲培育了大批相关技术人才，为非洲实现绿色可持续发展奠定了坚实基础。非中在新能源领域的深度合作，是非中互利共赢、携手发展的又一典范。”随着中非在新能源领域合作的持续深化，非洲的新能源产业必将迎来更为广阔的发展前景，为非洲的可持续发展注入强劲动力。

（本报约翰内斯堡3月30日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月31日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)