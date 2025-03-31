胞波情深 通宵奋战

本报记者 谢佳君

缅甸国家管理委员会当地时间3月30日14时许通报：28日发生的强震已造成全国死亡人数约1700人，另有约3400人受伤、约300人失踪。此外，地震导致大量建筑物倒塌、道路损毁、公共设施遭到严重破坏。

地震发生后，中国政府应缅方请求迅速响应，调派专业救援队伍开展搜救工作，并向灾区提供大规模人道主义援助。为确保救援物资、救援人员、入境就医人员第一时间快速验放通关，中缅边境启动震后应急通关协调机制。

30日17时，应急管理部派出的中国救援队抵达受灾严重的曼德勒市，确认灾情后立即派出前突小队赴人员埋压地区实地踏勘开展工作。

中国国际救援队30日紧急启动国际人道主义救援应急机制，118名队员携专业装备及医疗物资，于19时38分自北京搭乘空军两架运—20运输机启程赴缅，当晚抵达缅甸首都内比都后转赴灾区开展救援。

此外，中方还有多支救援力量正在灾区争分夺秒抢救生命。中国云南救援医疗队29日傍晚抵达内比都市区后立即展开救援工作。内比都欧达拉蒂利医院在此次地震中损毁严重，约30人被埋压。现场勘察后，云南救援医疗队通过生命探测设备锁定两个存在生命体征区域。经与缅方协商，双方决定组建联合救援组，分两队同步实施营救。经过通宵奋战，一名被掩埋近40小时的老人于30日5时许被成功救出并转运就医。30日上午，缅甸领导人敏昂莱在欧达拉蒂利医院慰问中国云南救援医疗队全体成员，对救援医疗队震后第一时间到缅救援表示感谢。

在曼德勒，中国湖南岳麓蓝天救援队30日成功救出一名幸存者。当天9时30分许，岳麓蓝天救援队在曼德勒佛学礼堂所在地通过生命探测仪发现一名仍有生命体征的幸存者，之后与当地消防队合作商讨救援方案，开展破拆营救，成功将这名幸存者救出。

（本报仰光3月30日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月31日 03 版）

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