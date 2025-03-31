——访老挝总理宋赛

本报记者 俞懿春 于景浩

“我相信，只有通过开放的对话与合作，才能推动亚洲地区变得更加强大、更具韧性，携手打造一个更加繁荣的亚洲命运共同体。”来华出席博鳌亚洲论坛2025年年会的老挝总理宋赛在接受本报记者专访时表示，这是他首次参与这一盛会，与来自亚洲及全球的领导人、专家学者深入交流，讨论可持续发展、技术创新和区域一体化等议题。

“通过交流，我不仅收获了许多宝贵的见解，也对亚洲面临的挑战和机遇有了更深刻的了解。特别是在经济合作、可持续发展和创新方面的讨论令我受益匪浅。”宋赛说。

宋赛强调，博鳌亚洲论坛为世界各国提供了一个讨论合作的平台，尤其在当前国际形势充满不确定性的背景下，论坛有助于推动多边主义、加强国际合作，为全球发展注入新的希望与动力。他期待博鳌亚洲论坛在推动政府、企业和国际组织之间的有效对话上发挥更大作用，尤其是在促进区域一体化和贸易合作方面。

宋赛曾多次访问中国，其中让他最难忘的一次是2019年以副总理身份参加第十六届中国—东盟博览会。去年11月，他还参加了在云南昆明举办的大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议，并访问了中国多座城市，见证了中国在基础设施建设、技术创新和数字经济等方面取得的巨大进步。

“特别是在数字经济和高新技术领域，中国的飞速发展令我印象深刻。5G、人工智能、物联网等先进技术的广泛应用，使中国在全球科技创新方面占据了领先地位。这些发展不仅为中国自身带来了巨大的经济和社会效益，也为像老挝这样的发展中国家提供了可借鉴的经验。”宋赛表示，中国式现代化为老挝提供了许多值得学习的成功经验，尤其是在农业现代化、数字化治理和智能城市建设等领域。

在中老两党两国最高领导人战略引领下，中老命运共同体建设不断走深走实，取得一系列新成果新进展。2023年10月，构建中老命运共同体新的五年行动计划签署，为新时代中老关系发展和命运共同体建设擘画美好蓝图。宋赛表示，构建人类命运共同体理念是习近平主席为促进全球合作和发展提出的重要理念。在当前全球面临经济、环境等重大挑战的背景下，没有任何一个国家能够单独应对这些问题。唯有通过合作与相互支持，才能共同推动全球的和平与发展。

在谈到中国在全球治理中发挥的重要作用时，宋赛表示，通过高质量共建“一带一路”，中国不仅推动了亚洲和全球其他地区的基础设施建设，还通过加强区域一体化促进了贸易流动，为发展中国家带来了实实在在的好处。“老中合作正是这一倡议下的成功范例。”宋赛说。

宋赛高度评价习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，认为这些倡议为全球，尤其是发展中国家提供了新的发展机会，推动了国际合作，特别是在实现联合国2030年可持续发展目标方面发挥了重要作用。

宋赛提到，老挝积极参与中方提出的这些倡议，并取得了显著成果。例如，在全球发展倡议方面，老挝实施了粮食援助项目和改善营养、健康与儿童保护项目；在全球安全倡议方面，老挝与中国签署了关于共同推进全球安全倡议合作的谅解备忘录，进一步推动了全球和平与安全合作。

“我相信，这些倡议将为全球带来更多的机遇，特别是在促进和平、安全与文明交流方面，帮助各国增强理解、加强合作，推动全球共同繁荣与可持续发展。”展望未来，宋赛期待中国继续发挥积极作用，“推动全球多边合作，促进更加平衡、公正的全球发展。”

“期待老中两国未来在更多领域深化合作，特别是在能源、农业、科技和跨境投资等领域。老中加强合作，有助于推动两国经济社会全面发展，进一步促进共同繁荣。”宋赛说。

（本报记者陈熙芮参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月31日 03 版）

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