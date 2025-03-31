史忠俊

中国—东盟合作已成为发展中国家顺应世界多极化历史大势、实现“全球南方”联合自强的重要范本，双方共同倡导对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和，汇聚友好、包容、普惠、团结的正能量，不断为完善全球治理注入新内涵

近来，单边主义、保护主义有新的抬头，给世界稳定和经济复苏带来更大冲击，世界面临的挑战和不确定性日益增多。在此背景下，今年博鳌亚洲论坛年会的主题设定为“在世界变局中共创亚洲未来”，具有重要现实和长远意义，充分反映了地区国家希望进一步凝聚合作共识、在变局中谋新局的共同呼声。

论坛发布了《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》，再次显示亚洲经济体是稳定和支撑世界经济的重要力量和基石，展现出强劲韧性和活力。其中，中国和东盟的“双引擎”作用尤为明显。自1991年建立对话关系以来，中国和东盟携手拥抱时代机遇，聚焦共同发展，走出一条团结互助、合作共赢之路，切实惠及11国20多亿人民，已成为亚太地区乃至世界上最具活力、最富成果的合作典范之一，为地区稳定与持久繁荣发挥了不可替代的重要作用。在当今变乱交织的世界中，稳健蓬勃发展的中国—东盟关系已经超越双边范畴，具有更为深远的亚洲意义和全球影响。

中国和东盟人口总量约占全球1/4，分别是世界第二和第五大经济体。面对全球经济复苏低迷，双方凝心聚力谋合作，以人为本促发展，对世界稳定与发展作出重要贡献。中国与东盟已连续5年互为第一大贸易伙伴，双方经贸互补性不断增强，贸易额有望突破1万亿美元。双方在投资、基建、能源等领域合作密切，数字经济、科技创新、绿色发展等新兴产业合作需求日益旺盛。东盟即将启动“2045年东盟共同体愿景”，致力于建设以人为本、可持续发展的共同体。中国以高水平开放促进高质量发展，将为地区其他国家现代化发展带来更广阔机遇。中国东盟合作必将迸发出更大发展动能，成为世界经济增长的重要引擎，为世界经济注入更多稳定性。

面对保护主义和逆全球化，中国和东盟坚持区域一体化势头，紧抓共建“一带一路”倡议和《东盟互联互通总体规划2025》等宏观规划的战略对接，持续推进互联互通，共享发展成果。在双方领导人战略引领和双方共同努力下，中国—东盟自贸区3.0版于去年实质性结束升级谈判并有望年内签署，《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效实施带来的巨大红利正在进一步释放。这些都将有效降低区域内贸易壁垒，加速各要素流通，推动价值链整合，为本地区乃至全球经济的包容和可持续发展注入更强劲动力。

中国和东盟国家大多是全球南方国家，有着广泛的共同利益和相近立场，已成为维护地区和平稳定与国际公平正义的重要力量。双方均主张坚持真正的多边主义和开放的区域主义，坚持以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观，致力于促进广大发展中国家共同发展繁荣。中国—东盟合作已成为发展中国家顺应世界多极化历史大势、实现“全球南方”联合自强的重要范本，双方共同倡导对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和，汇聚友好、包容、普惠、团结的正能量，不断为完善全球治理注入新内涵。

（作者为中国—东盟中心秘书长）

《 人民日报 》（ 2025年03月31日 03 版）

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