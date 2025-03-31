打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国—东盟合作树立“全球南方”联合自强重要范本（国际论坛）

史忠俊
2025年03月31日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国—东盟合作已成为发展中国家顺应世界多极化历史大势、实现“全球南方”联合自强的重要范本，双方共同倡导对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和，汇聚友好、包容、普惠、团结的正能量，不断为完善全球治理注入新内涵

　　

　　近来，单边主义、保护主义有新的抬头，给世界稳定和经济复苏带来更大冲击，世界面临的挑战和不确定性日益增多。在此背景下，今年博鳌亚洲论坛年会的主题设定为“在世界变局中共创亚洲未来”，具有重要现实和长远意义，充分反映了地区国家希望进一步凝聚合作共识、在变局中谋新局的共同呼声。

　　论坛发布了《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》，再次显示亚洲经济体是稳定和支撑世界经济的重要力量和基石，展现出强劲韧性和活力。其中，中国和东盟的“双引擎”作用尤为明显。自1991年建立对话关系以来，中国和东盟携手拥抱时代机遇，聚焦共同发展，走出一条团结互助、合作共赢之路，切实惠及11国20多亿人民，已成为亚太地区乃至世界上最具活力、最富成果的合作典范之一，为地区稳定与持久繁荣发挥了不可替代的重要作用。在当今变乱交织的世界中，稳健蓬勃发展的中国—东盟关系已经超越双边范畴，具有更为深远的亚洲意义和全球影响。

　　中国和东盟人口总量约占全球1/4，分别是世界第二和第五大经济体。面对全球经济复苏低迷，双方凝心聚力谋合作，以人为本促发展，对世界稳定与发展作出重要贡献。中国与东盟已连续5年互为第一大贸易伙伴，双方经贸互补性不断增强，贸易额有望突破1万亿美元。双方在投资、基建、能源等领域合作密切，数字经济、科技创新、绿色发展等新兴产业合作需求日益旺盛。东盟即将启动“2045年东盟共同体愿景”，致力于建设以人为本、可持续发展的共同体。中国以高水平开放促进高质量发展，将为地区其他国家现代化发展带来更广阔机遇。中国东盟合作必将迸发出更大发展动能，成为世界经济增长的重要引擎，为世界经济注入更多稳定性。

　　面对保护主义和逆全球化，中国和东盟坚持区域一体化势头，紧抓共建“一带一路”倡议和《东盟互联互通总体规划2025》等宏观规划的战略对接，持续推进互联互通，共享发展成果。在双方领导人战略引领和双方共同努力下，中国—东盟自贸区3.0版于去年实质性结束升级谈判并有望年内签署，《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效实施带来的巨大红利正在进一步释放。这些都将有效降低区域内贸易壁垒，加速各要素流通，推动价值链整合，为本地区乃至全球经济的包容和可持续发展注入更强劲动力。

　　中国和东盟国家大多是全球南方国家，有着广泛的共同利益和相近立场，已成为维护地区和平稳定与国际公平正义的重要力量。双方均主张坚持真正的多边主义和开放的区域主义，坚持以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观，致力于促进广大发展中国家共同发展繁荣。中国—东盟合作已成为发展中国家顺应世界多极化历史大势、实现“全球南方”联合自强的重要范本，双方共同倡导对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和，汇聚友好、包容、普惠、团结的正能量，不断为完善全球治理注入新内涵。

　　（作者为中国—东盟中心秘书长）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月31日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部