——充分认识中美关系互利共赢的本质①

中美投资合作的逻辑清晰明了。两国产业存在竞争，但更多是高度互补。通过发挥各自优势，加强投资合作，中美完全可以实现互利共赢

今年2月，特斯拉上海储能超级工厂正式投产。工厂初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40吉瓦时。得益于这一项目，特斯拉能源系统装机量预计今年将同比增长50%以上。这个占地20万平方米的工厂从动工到投产用时仅8个多月，再次展现了“上海速度”与“特斯拉速度”相加所产生的惊人效率，也是中美投资合作共赢的最新案例之一。

自1979年建交以来，中美双向投资从几乎为零增长到2600亿美元，双边贸易额也从不足25亿美元跃升至6800多亿美元，两国通过合作实现了巨大的经济收益。目前，超过7万家美企在华投资兴业，对华出口支撑了美国国内93万个就业岗位。同时，7000多家中资企业在美投资兴业，累计投资额超过1400亿美元，为美国创造逾100万个就业岗位。例如，福耀公司2014年在俄亥俄州投资建设了全球最大的汽车玻璃单体工厂，成为美国汽车产业链的重要一环，为当地创造了大量就业机会，成为中美投资合作共赢的典型案例之一。

中国为包括美国在内的各国企业提供了巨大投资机会、发展机遇。即使是在当前单边主义、保护主义抬头，地缘政治挑战更加复杂的背景下，美国企业依然看好投资中国。今年1月，中国美国商会发布的《中国商务环境调查报告》显示，48%的受访企业将中国列为全球前三大投资目的地之一，53%的受访企业预计2025年将增加在华投资。中国美国商会董事会主席柳青表示，中国不仅是美国企业极其重要的消费市场，也是全球创新和供应链网络中的关键一环。

有个别美方人士提出，美国企业不在中国投资行不行？对此，很多美国企业明确表示，撤离中国不可行，在商业上更不划算。中国市场广阔，竞争激烈，但中国拥有全球最完备的产业体系、不断改善的营商环境、稳定的外商投资政策以及庞大的高素质产业工人与人才队伍等优势。美中贸易全国委员会会长谭森表示，中国已经成长为全球第二大消费市场，这为跨国经营者投资兴业提供了十分广阔的商机。还有少数美方人士提出，把工厂搬回美国行不行？苹果公司曾尝试在美国本土生产高配电脑，但最终发现美国工厂的效率远不及中国工厂。苹果公司首席执行官库克坦言：“没有中国的合作伙伴们，苹果就无法取得今天的成就。”

中美投资合作的逻辑清晰明了，尽管两国产业有相互竞争的一面，但更有高度互补的一面。中美发挥各自长处，加强投资合作，完全可以互利共赢，达到“1+1＞2”的效果。中国经济持续回升向好，投资中国的基础更加牢固。国际投资者普遍认为，拥抱中国就是拥抱机遇，投资中国就是投资未来。中国企业赴美投资也给美国带来发展机遇，提供就业岗位。美方将投资议题政治化，任意限制双向投资，不仅无助于提升自身竞争力，更无法遏制中国发展，只会损害双方企业和民众的切身利益。

中国正进一步全面深化改革、推进中国式现代化，美国也在着力振兴经济。两国从合作共赢的角度出发，可以发现到处都是合作点、新机遇。树立正确认知，减少政治干扰，中美投资的双向奔赴将为两国人民带来更多福祉，助力两国经济发展，实现共同繁荣。

《 人民日报 》（ 2025年03月31日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)