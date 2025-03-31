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“中国式现代化为全球南方提供了宝贵经验”（观象台）

■ 哈亚提·诺馥思
2025年03月31日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　乘客在印度尼西亚西爪哇省雅万高铁卡拉旺站站台拍照。
　　新华社记者 徐 钦摄

　　中国式现代化，展现了不同于西方现代化模式的新图景，是一种全新的人类文明形态，在国际上引起广泛关注。

　　当前，中国正加快推进中国式现代化，不断提高人民的生活水平，使人民群众的根本利益能够得到切实保障。中国式现代化快速发展的同时，对其他国家也产生积极影响，可以为包括印度尼西亚在内的全球南方国家提供宝贵的经验：

　　一是中国重视基础设施建设，促进了经济转型。高铁、高速公路、港口和数字基础设施的投资极大提高了经济效率，促进了区域互联互通。印尼正在通过参与高质量共建“一带一路”，加强基础设施建设，例如雅万高铁等项目，这不仅改善了国内交通，也促进了经济一体化和产业升级。

　　二是中国制定了充分的发展战略和规划，促进脱贫攻坚和乡村全面振兴。去年4月，我随印度尼西亚学者代表团前往中国访问交流。此次中国之行，陕西省西安市临潼区代王街道山任村给我留下了深刻印象。在山任村，我看到了当地政府推进乡村全面振兴的努力。当地积极发掘本地优势，发展旅游业和特色农产品加工业等，增加了农民收入。

　　中国已经成功帮助数亿人脱贫，关键在于政府的精准扶贫政策，包括农村电气化、职业培训和产业扶持。印尼也面临农村贫困和经济差距问题，可以借鉴中国经验，将国家政策与市场机制结合，推动本地化扶贫政策落地。

　　三是中国大力发展新能源产业及其国际合作。中国依靠制造业和技术创新崛起为全球经济大国。印尼同样希望加快工业化，特别是在电动汽车、可再生能源和数字经济等领域。中国在印尼莫罗瓦利工业园的投资就是一个成功案例，它推动了印尼经济从原材料出口向高价值制造业转型。

　　中国水电、风电、太阳能发电均居世界前列，正在积极支持印尼的绿色转型。两国合作涵盖水电、太阳能发电和电动汽车电池生产，有助于减少对化石燃料的依赖，助力印尼实现可持续发展目标。

　　中印尼合作展示了发展中国家可以通过基础设施建设、产业合作和政府引导的经济规划，实现自主可持续发展。技术转让、工业升级和绿色发展是未来全球南方国家应当关注的重点。通过加强合作，我们可以共同推动全球经济更加包容和平衡的发展。

　　（作者为印尼国家研究创新署政治学研究所研究员；本报记者曹师韵采访整理）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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