新华社缅甸曼德勒3月30日电 30日，中方多支救援队在缅甸地震灾区全力开展搜救。截至记者发稿时，已在当地救援力量配合下成功救出两名幸存者。与此同时，更多中方救援力量紧急集结奔赴缅甸。

当地时间30日5时，经过连夜紧急救援，中国云南救援医疗队会同当地救援力量，在内比都一家医院的废墟下，救出一名已被困近40个小时的老人。据了解，这是中国云南救援医疗队抵达缅甸灾区后，救出的第一名受灾人员。

30日9时30分许，中国湖南岳麓蓝天救援队在曼德勒佛学礼堂所在地通过生命探测仪发现一名仍有生命体征的幸存者，之后与当地消防队合作商讨救援方案，开展破拆营救，成功将幸存者救出。

据中国应急管理部消息，浙江公羊救援队30日凌晨在灾区一栋倒塌楼房里救出一名缅甸籍少年，该少年在急救车转运途中不幸失去生命体征。另据蓝天救援队消息，中方救援人员当天与缅方合作，在曼德勒天空公寓对两名被困人员实施救援。

更多中方救援力量正在抵达。经过长途车程，当地时间30日下午5时许，中国救援队抵达曼德勒市，迅速同我驻当地使领馆和地方政府确认灾情，派出前突小队赴人员埋压地区实地踏勘开展工作。目前，中国救援队正在曼德勒长城饭店救援3名被困人员。

另据应急管理部消息，北京时间30日晚，中国国际救援队启程赶赴缅甸灾区开展紧急救援行动。救援队一行118名队员携6条搜救犬、2台救援车、救援装备和物资634件套及医疗物资。队伍包括地震专家、结构工程师、搜救队员、医疗队员及搜救犬分队，配备生命探测仪、破拆设备及野战医院系统，可独立开展震区两个方向72小时高强度救援行动。

缅甸国家管理委员会当地时间30日下午2时许通报，缅甸强震造成全国死亡人数升至约1700人，另有约3400人受伤、约300人失踪。

目前，当地救援条件复杂，余震随时发生。救援过程中，当地时间30日下午1时38分许，曼德勒省发生5.2级地震，严重影响救援进程。

记者在曼德勒市采访时发现，当地民众纷纷在路边搭起蚊帐和地铺。缅籍华裔小杨一家告诉记者，市场上买不到肉类，蔬菜还有供应。“我们没有想过离开曼德勒，我们要努力互助互救。”杨家小妹说。

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