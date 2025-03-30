新华社首尔3月30日电（记者黄昕欣 陈怡）3月30日，第13次中日韩经贸部长会议在韩国首尔举行。中国商务部部长王文涛与韩国产业通商资源部长官安德根、日本经济产业大臣武藤容治共同主持会议。会议围绕落实第九次中日韩领导人会议经贸领域重要共识，就加强贸易投资合作、区域及多边合作等深入交换意见，达成广泛共识。

王文涛表示，中日韩地缘相近、文缘相通、商缘相连，三国经贸合作成果丰硕。受单边主义及保护主义蔓延等因素影响，世界经济下行压力加大。中日韩作为区域乃至全球重要经济体，应共同维护自由贸易和多边贸易体系，反对单边主义和保护主义，持续推进区域经济一体化，为世界经济繁荣发展注入强劲动力。中方坚定不移推动高质量发展，扩大高水平对外开放，愿与包括韩、日在内的世界各国分享发展机遇。

三国经贸部门一致同意，将加强在世界贸易组织、《区域全面经济伙伴关系协定》、亚太经济合作组织等区域及多边框架下合作，就加快中日韩自贸协定谈判进行讨论，加强供应链合作和出口管制对话，深化数字经济及绿色经济合作，加强泛黄海经济技术交流会议等地方合作，共同为企业合作营造良好营商环境。

会后，三国经贸部门共同发表《第13次中日韩经贸部长会议联合新闻声明》。

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