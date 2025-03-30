人民网约翰内斯堡3月29日电 （刘畅） 27日，第四届全球数字贸易博览会（数贸会）暨金砖国家特殊经济区中国合作中心南非推介会在约翰内斯堡成功举办。中国驻南非大使馆临时代办李志刚，杭州市委常委、副市长方毅，南非豪登省议会议员孙耀亨，南非全国工商联姆普马兰加省主席盖伊·莫科纳，前南非驻华大使谢胜文等嘉宾出席并致辞，当地商协会、企业家代表等百余人参加了推介会。

李志刚在致辞中表示，数字贸易是中南务实合作的靓丽篇章。近年来，中南数字经济合作内涵不断丰富，逐渐成为两国互利合作的新增长点。第四届全球数字贸易博览会南非推介会是落实两国元首重要共识、践行中非合作论坛北京峰会精神的有力举措。热忱欢迎南非各界积极参与第四届全球数字贸易博览会，进一步深化两国数字贸易合作，助力南非数字贸易新产业、新业态、新模式蓬勃发展，让中南数字经济合作在“黄金时代”绽放更加绚烂的光彩。

中国驻南非大使馆临时代办李志刚致辞。人民网 刘畅摄

方毅在致辞中表示，杭州与南非因数贸会结缘，2022年11月，第二届全球数字贸易博览会，南非担任主宾国，小企业发展部部长亚伯拉罕斯在开幕式上进行了精彩致辞。展会上还专设了南非国家馆，展出了南非数字基础设施、数字公共平台、数字金融服务等发展及成果。近年来，很多南非留学生在杭州学习、创业，阿里巴巴、中非桥、浙非中心等杭州企业、机构在南非拓展业务，双方共同架起了中非合作之桥。这次来到南非，既是一次回访之行，推动中南两国人民越走越近、越走越亲；更是一次合作之行，旨在深化拓展双边交流合作，让更多两国人民双向奔赴、投资兴业。两国充分发挥金砖国家特殊经济区中国合作中心平台作用，打造金砖国家特殊经济区合作样板，推动金砖国家以特殊经济区为载体，在经贸往来、发展规划、产业合作、数字贸易、政策协调、标准制订、规则对接、人才培养、绿色贸易等方面加强务实合作，有效助推提升金砖经贸合作水平，全力推动金砖国家特殊经济区合作迈向新的高度。

杭州市委常委、副市长方毅致辞。人民网 刘畅摄

与会嘉宾合影。人民网 刘畅摄

推介会现场，杭州市商务局专题推介第四届全球数字贸易博览会。全球数字贸易博览会是中国国内唯一一个以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会，由浙江省人民政府、商务部共同主办，并永久落户杭州。自2022年首次举办以来，数贸会已成为推动数字贸易发展的重要国际平台之一。去年举办的第三届数贸会集聚各类参展企业1546家，推出446项首发首秀首展。

第四届全球数字贸易博览会以“数字贸易 商通全球”为主题，将于今年9月在杭州大会展中心举办。

钱塘新区管委会推介投资环境。人民网 刘畅摄

在南非期间，杭州市钱塘区也推介了投资环境，杭州市卫健委、萧山区、钱塘区与南非当地企业签约了数字医疗、数字贸易等项目。中国（浙江）自由贸易试验区杭州片区南非产业合作园、中南丝路学院、中非桥拉非客（南非）服务中心、数智商业联合实验室等一大批杭州与南非的合作项目落地。

中国（浙冮）自由贸易试验区杭州片区南非产业合作园揭牌。人民网 刘畅摄

中非桥拉非客南非服务中心授牌。人民网 刘畅摄

(责编：崔译戈、吴成良)