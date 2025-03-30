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中企在震后暖心开放门店为在泰同胞提供免费服务

2025年03月30日13:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月30日电 （记者简承渊）“各位同胞，有些住高层的同胞担心余震，不想回家住的，可以选择磁器口就近门店来过夜！免费吃的，喝的，空调都已经准备好！也会有专人值班！没有太好的条件，还请谅解。” 这不是一篇简单的告示，而是一份在异国他乡最真实、最有力的关怀。

当地时间28日，缅甸发生7.9级地震。泰国曼谷、清迈、芭提雅等多地震感明显。部分中国同胞在经历地震后仍心有余悸，尤其是居住在高层公寓的同胞，不少人一夜未眠，甚至不敢返回住所。就在此时，一家来自中国、扎根泰国的火锅店——磁器口火锅，率先发出了一则温暖人心的通知。

“我们在泰国经营这么多年，靠的是同胞的信任和支持。在这种时候，我们不可能袖手旁观。” 磁器口火锅负责人的这番话让在地震后的同胞感到温暖和安心。此次地震发生后，磁器口火锅宣布，从3月28日至30日，旗下所有门店无条件向有需要的中国同胞开放。

面对灾情，磁器口火锅店的善举，不仅体现在提供了临时避难场所，更是特殊时期为在泰同胞撑起一片安心的天地。

(责编：崔译戈、吴成良)

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