新华社瓦莱塔3月29日电 通讯｜“我对中国文化有了更立体的认识”——记马耳他电站里的中国文化体验活动

新华社记者陈文仙

“今天的体验活动让我对中国文化有了更加立体的认识。”在28日参加完在电站举办的中国文化体验活动后，马耳他德利马拉三期燃气电站员工达伦·丘塔亚尔对记者感慨道。

投壶、书法、茶道、画团扇、汉服体验……28日下午，一场别开生面的中国文化体验活动在马耳他南部马尔萨什洛克港的德利马拉三期燃气电站办公区展开。丰富多彩的沉浸式体验，让大家切身感受到中华文化的独特魅力。

在投壶体验区，不少人第一次尝试这一传统游戏，他们全神贯注地将箭矢投向壶口。“看似简单的投壶其实很讲究技巧，这更让我感受到古代中国人的生活智慧。”电站生产技术部员工伊万·卡奇亚兴奋地对记者说。

德利马拉三期燃气电站由上海电力（马耳他）控股有限公司控股经营，是国家电投上海电力股份有限公司在马耳他投资建设的共建“一带一路”重要合作项目。

公司每周会邀请马耳他大学孔子学院的老师为员工们教授中文，卡奇亚就是其中一名学员。“学习中文让我对中国文化有了更浓的兴趣，特别是在今天这样的活动中，我能更好地理解书法、茶道等中国文化元素。”卡奇亚说，他希望未来进一步提高中文水平，加深对中国文化的了解。

在马耳他中国文化中心工作人员指导下，参与者提笔蘸墨，在宣纸上书写“福”“和”等汉字，感受中国书法的独特韵味；穿上飘逸的汉服，流畅的线条、精美的刺绣，令人惊叹于其中蕴含的东方雅韵；茶艺师演示冲泡技艺，带大家体会中国茶道的深厚底蕴。

当天的活动还吸引了当地的国际能源服务中心公司员工参与。该公司员工约翰·扎米特饶有兴致地在宣纸上写下自己的中文名字。“书法考验耐心和专注，汉字很有魅力！”

活动现场的中医问诊也备受欢迎。地中海地区中医中心第20期中国援马医疗队医生们耐心地为员工们提供健康咨询，并运用把脉、推拿等传统中医疗法，细致讲解中医养生理念，还带领大家练习了“八段锦”。

“我最近总觉得肩颈不适，没想到中医推拿能有效缓解疼痛。”在体验完推拿治疗后，扎米特对中医疗效感到惊喜，并表示以后还会寻求中医治疗。

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