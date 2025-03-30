新华社墨西哥城3月29日电（记者 李欣）圣乔治消息：中国援格林纳达第八期农业技术合作项目日前向格方正式移交项目附带工程之一组培实验室。格林纳达总理米切尔在移交活动上对中方提供的帮助表示感谢。

米切尔在活动上表示，将全力支持今后的组培工作并增强与中方专家的交流合作，将新技术在格林纳达推广。格经济发展部长安德鲁斯表示，期待通过植物组织培养快繁技术培育出优质、抗逆性强的苗木，推动实现格农业可持续发展。

中国驻格林纳达大使馆临时代办彭文琳表示，中国援格农业技术合作项目组为促进当地农业发展，因地制宜新建了竹编室、组培室、农机站、水泵房等附带工程，引领周边农户学习，提高了当地农业生产效率，增加了就业率，为促进农户致富作出重要贡献。

项目组负责人尹超介绍说，此次援建的组培室专门用于植物组织培养研究，其核心功能是通过无菌操作实现植物离体快繁、脱毒及遗传改良。这一组培室的科学系统及现代化程度在格实验室中处于领先地位，将在未来为格农业发展提供组培技术支持，通过大规模生产高质量、无病害的植株，助力格林纳达农业振兴。

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