新华社特古西加尔巴3月29日电 记者手记丨希望的旋律——洪都拉斯少年歌唱洪中友好

新华社记者缪培源 翟淑睿

“我们的家乡，在希望的田野上……”从洪都拉斯首都特古西加尔巴一个绿意盎然的山顶公园里，传来嘹亮的歌声。在洪中建交两周年庆祝活动上，一支由洪都拉斯少年组成的歌唱团用中文演唱了在中国家喻户晓的歌曲《在希望的田野上》，赢得来宾们阵阵掌声。

3月26日，在洪都拉斯首都特古西加尔巴，合唱团在胡安娜·莱内斯山和平纪念碑公园表演。 新华社记者 李梦馨 摄

26日下午，庆祝活动在特古西加尔巴地标性建筑——胡安娜·莱内斯山和平纪念碑公园举行。一支由洪都拉斯少年组成的合唱团缓缓走上舞台。一张张面孔稚嫩而真诚，略带着紧张与兴奋。音乐声响起，少年们用中文认真演唱起《在希望的田野上》。

3月26日，在洪都拉斯首都特古西加尔巴，合唱团成员在表演前合影。 新华社记者 李梦馨 摄

14岁的胡安告诉记者，为了这场演出，他们花了一个多月的时间学习中文歌曲，过程充满趣味但也极具挑战性。“我还希望将来能有机会去中国看看，学一点中文，这样到时候旅行起来会更自在、更舒适。”

“中文发音挺难的，但我们想用歌声给观众带来惊喜。”13岁的女孩蒙特塞拉特笑着说，“去年11月，我的爷爷奶奶去中国旅游，给我发了好多照片和视频。我奶奶特别喜欢中国，她还想再去一次。我想她带我一起去。”

这是3月26日在洪都拉斯首都特古西加尔巴拍摄的胡安娜·莱内斯山和平纪念碑公园（无人机照片）。 新华社记者 李梦馨 摄

合唱团带队老师格洛丽亚是洪都拉斯国家音乐学院的钢琴教师。她说，这首歌的旋律和和声极具中国特色，运用了许多体现中国音乐传统的音阶和琶音。“对孩子们来说，这是一次宝贵的学习机会，虽然不容易，但他们充满热情，努力记歌词，学习歌词的意义和正确发音。”

“炊烟在新建的住房上飘荡，小河在美丽的村庄旁流淌……”橙色的余晖洒满公园，观众席上，不少华侨华人情不自禁地跟着旋律哼唱。一曲结束，观众报以经久不息的掌声与欢呼声。在温暖的氛围中，人们感受着洪中人民间的友谊。

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