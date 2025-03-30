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特写丨云南救援医疗队在缅甸内比都救出1名幸存者

2025年03月30日12:47 | 来源：新华网
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　　新华社内比都/昆明3月30日电　特写｜云南救援医疗队在缅甸内比都救出1名幸存者

　　新华社记者庞明广 丁怡全

　　当地时间3月30日5时（北京时间6时30分），经过连夜紧急救援，中国云南救援医疗队会同当地救援力量，在缅甸内比都一家医院的废墟下，救出1名已被困近40小时的老人。据了解，这是中国云南救援医疗队抵达缅甸地震灾区后，救出的第一名受灾民众。

　　据中国云南救援医疗队介绍，他们开展救援的这家医院里，一座三层建筑严重受损，一楼完全垮塌，造成多人被埋压。进入受灾医院后，救援队会同当地救援力量采用“先上后下、后清前出”的方案展开营救。救援人员用器械破开地面，并用生命探测仪寻找幸存者。

　　中方救援队同时也在一处坍塌的医院便利店废墟中开展救援。据了解，废墟里埋了当时在店里的三位员工以及一些顾客。救援队用生命探测仪寻找幸存的生命迹象。

　　当地时间3月30日5时（北京时间6时30分），中国云南救援医疗队救出第一位幸存者。在废墟下发现了有生命体征的幸存老人后，救援队员紧急施救，用担架将幸存老人送上救护车。

　　3月29日北京时间6时30分许，中国云南救援医疗队一行37人携带全功能生命探测仪、地震预警系统、便携式卫星电话、无人机等救援设备，赶赴缅甸震区。飞抵仰光后，他们即刻与缅甸消防救援队会合，前往受灾严重的内比都。

(责编：赵光霞、杨光宇)

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