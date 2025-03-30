打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

缅甸强震后国际社会紧急驰援 中国云南救援医疗队已救出幸存者

2025年03月30日10:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月30日电 缅甸国家管理委员会29日晚发布消息说，截至目前，缅甸全国地震受灾地区死亡人数为1644人。包括中国救援队在内的多国救援队伍已紧急驰援缅甸，与时间赛跑，展开救援工作。

　　当地时间3月30日清晨5时，经过连夜紧急救援，中国云南救援医疗队在缅甸内比都一家医院的废墟下，救出1名已被困近40小时的老人。

这是3月29日在缅甸曼德勒拍摄的倒塌的建筑。新华社发（苗觉梭摄）

这是3月29日在缅甸曼德勒拍摄的倒塌的建筑。新华社发（苗觉梭摄）

　　灾区搜救与时间赛跑

　　缅甸国家管理委员会29日晚发布消息说，截至目前，全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。缅甸领导人敏昂莱一行当天视察曼德勒省受灾地区，并前往当地医院探望灾民。敏昂莱敦促相关部门尽快开展工作。

　　29日上午，新华社记者驱车14小时，抵达了邻近震中的缅甸曼德勒市。刚进入曼德勒城区不久，记者就见到一处救援现场，一台挖掘机正奋力与时间赛跑，铲斗铲起瓦砾和钢筋混凝土碎块，烟尘在钢铁与砂石摩擦发出的刺耳声中升起。周围站满了面色焦急的人。

　　现场有人告诉记者，废墟下被埋的是一对夫妇。过了约一小时，记者再回到这里时，搜救工作仍在进行中。

　　向前走，记者又看到几处震后避难所，其实就是在空旷平地上铺起一块布，旁边堆着一些日用品。这几处临时避难所的人不是很多。附近有警车在维持治安。

　　在曼德勒城内，一路断壁残垣，一些建筑已被夷为平地。在当地一处著名佛寺，可见部分建筑严重损毁，有人员和挖掘机在其中救援。记者还看到城内很多历史悠久的佛塔受损。

　　记者采访约6小时后，在一处商住两用建筑外，见到不少救援人员聚集。记者了解到，这栋楼原有十多层，震后目前只能看到大概7层的样子。这栋楼及其旁边一处建筑损毁非常严重。

　　有现场民众告诉记者，这里可能有五六十人被埋，但也有人说，被困者超百人。有家属正在现场等待，救援人员给被困人员提供了水等物品。有消息说，这里从昨夜以来已救出约10人。

3月29日，中国救援队抵达缅甸仰光国际机场。新华社记者 才扬 摄

3月29日，中国救援队抵达缅甸仰光国际机场。新华社记者 才扬 摄

　　中国救援队星夜兼程

　　飞越3600多公里，中国救援队一行82人于当地时间29日下午抵达缅甸仰光国际机场。傍晚6时40分左右，中国救援队在机场完成卸货转运后，立即乘车向受灾严重的曼德勒省进发。

　　这是一场和时间的赛跑。受地震影响，曼德勒省周边机场不具备大型飞机起降条件。为更好把握震后“黄金72小时”，中国救援队选择在大巴上过夜，连夜赶赴灾区。

　　5小时的飞行紧接着搭乘十几个小时的长途汽车，抵达灾区就要立刻投入搜救工作，不少队员的行李和救援装备重量相加超过25公斤……这场“急行军”是对精神和体能的双重考验，但队员们斗志不减，纷纷表示“顶得住”。

3月29日，中国救援队抵达缅甸仰光国际机场。新华社记者 才扬 摄

3月29日，中国救援队抵达缅甸仰光国际机场。新华社记者 才扬 摄

　　据中国救援队队长赵明介绍，抵达灾区后，救援队将接领具体搜救任务，派出救援小队对执行任务现场进行实地勘查，同时选择安全合适的位置搭建营地。

　　中国救援队是通过联合国认证的国际重型搜救队伍，人员和资源配备精良，有多次在海外成功执行搜救任务的经验，可在两个不同的工作场地同时开展行动。

　　中国驻缅甸大使马珈29日在仰光国际机场欢迎中国救援队抵缅时表示，使馆将全力协助中国救援队在缅开展工作。

　　马珈表示，值此缅甸国家和人民遭受强烈地震灾害的危难时刻，中国救援队肩负使命、迅速驰援，不仅为缅甸灾区人民带来专业的救援力量，更用实际行动诠释了中缅深厚胞波情谊，践行了同甘共苦的中缅命运共同体理念。

　　当地时间29日上午7时许，中国云南救援医疗队一行37人携带全功能生命探测仪、地震预警系统、便携式卫星、无人机等应急救援物资，抵达仰光国际机场。

　　当地时间29日晚，中国香港特别行政区救援队抵达缅甸仰光国际机场。

　　国际社会紧急驰援

　　缅甸强震发生后，中国等周边国家以及马来西亚、柬埔寨等东盟成员国高度关注地震灾情，迅速响应伸出援手，紧急协调救灾援助。

　　东盟成员国外长28日发表联合声明说，地震造成缅甸和泰国重大人员伤亡，基础设施大面积损毁。成员国特此向两国人民致以最深切同情和慰问。东盟将根据两国优先事项，部署东盟紧急响应和评估小组，启用东盟灾害紧急物流系统，调动城市搜救力量，在东盟人道主义救援协调中心协助下协调人道主义援助，支持救灾和重建工作，确保响应及时有效。

　　马来西亚外交部29日发表声明说，作为东盟轮值主席国，马来西亚将与各成员国团结一致，为整个东盟的人道主义救济和灾害管理工作继续作出贡献。马来西亚国家灾害管理局已向缅甸派出一支由50人组成的人道主义救援队伍。

　　柬埔寨首相洪玛奈29日在社交媒体发文说，地震发生后，柬埔寨外交部和劳工部通过柬埔寨驻泰国大使馆展开合作，工作人员直接抵达现场收集相关信息和情况，并与在曼谷工作的柬籍劳工沟通交流，持续关注情况变化。

　　新加坡民防部队在社交媒体平台发文说，民防部队29日抽调80人和4只搜救犬组成救援队，前往缅甸灾区，准备从医疗、搜救、危险物质处理等方面提供协助。

　　印度空军一架载有紧急人道主义援助物资的运输机29日抵达仰光。印度外交部发言人贾伊斯瓦尔当天宣布，向缅甸灾区提供帐篷、睡袋、毛毯和即食食品等应急物资，以及抗生素等医疗物资，并紧急派遣搜救队。

　　新西兰外交贸易部29日表示，将向缅甸提供200万新西兰元（约合114万美元）支持震后紧急救援工作。

　　菲律宾卫生部长赫尔博萨29日接受媒体采访时表示，菲律宾已准备好在与受灾国完成国际协调程序并收到请求后，派遣三支紧急医疗援助队。

　　联合国人道主义事务协调办公室29日说，联合国已紧急拨款500万美元用于缅甸的地震救援工作。

　　该办公室表示，相关协调工作正在进行中，以进行快速需求评估并扩大应急响应。联合国中央应急基金已紧急拨款500万美元，支援缅甸救灾行动。此外，卫生合作伙伴正准备部署移动外科和医疗队以及临时医院，以提供紧急救生护理。（记者：黎广滔、马卓言、赵曼君、刘锴、张东强、王其冰）

(责编：赵光霞、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部