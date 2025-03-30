新华社北京3月30日电 缅甸国家管理委员会29日晚发布消息说，截至目前，缅甸全国地震受灾地区死亡人数为1644人。包括中国救援队在内的多国救援队伍已紧急驰援缅甸，与时间赛跑，展开救援工作。

当地时间3月30日清晨5时，经过连夜紧急救援，中国云南救援医疗队在缅甸内比都一家医院的废墟下，救出1名已被困近40小时的老人。

这是3月29日在缅甸曼德勒拍摄的倒塌的建筑。新华社发（苗觉梭摄）

灾区搜救与时间赛跑

缅甸国家管理委员会29日晚发布消息说，截至目前，全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。缅甸领导人敏昂莱一行当天视察曼德勒省受灾地区，并前往当地医院探望灾民。敏昂莱敦促相关部门尽快开展工作。

29日上午，新华社记者驱车14小时，抵达了邻近震中的缅甸曼德勒市。刚进入曼德勒城区不久，记者就见到一处救援现场，一台挖掘机正奋力与时间赛跑，铲斗铲起瓦砾和钢筋混凝土碎块，烟尘在钢铁与砂石摩擦发出的刺耳声中升起。周围站满了面色焦急的人。

现场有人告诉记者，废墟下被埋的是一对夫妇。过了约一小时，记者再回到这里时，搜救工作仍在进行中。

向前走，记者又看到几处震后避难所，其实就是在空旷平地上铺起一块布，旁边堆着一些日用品。这几处临时避难所的人不是很多。附近有警车在维持治安。

在曼德勒城内，一路断壁残垣，一些建筑已被夷为平地。在当地一处著名佛寺，可见部分建筑严重损毁，有人员和挖掘机在其中救援。记者还看到城内很多历史悠久的佛塔受损。

记者采访约6小时后，在一处商住两用建筑外，见到不少救援人员聚集。记者了解到，这栋楼原有十多层，震后目前只能看到大概7层的样子。这栋楼及其旁边一处建筑损毁非常严重。

有现场民众告诉记者，这里可能有五六十人被埋，但也有人说，被困者超百人。有家属正在现场等待，救援人员给被困人员提供了水等物品。有消息说，这里从昨夜以来已救出约10人。

3月29日，中国救援队抵达缅甸仰光国际机场。新华社记者 才扬 摄

中国救援队星夜兼程

飞越3600多公里，中国救援队一行82人于当地时间29日下午抵达缅甸仰光国际机场。傍晚6时40分左右，中国救援队在机场完成卸货转运后，立即乘车向受灾严重的曼德勒省进发。

这是一场和时间的赛跑。受地震影响，曼德勒省周边机场不具备大型飞机起降条件。为更好把握震后“黄金72小时”，中国救援队选择在大巴上过夜，连夜赶赴灾区。

5小时的飞行紧接着搭乘十几个小时的长途汽车，抵达灾区就要立刻投入搜救工作，不少队员的行李和救援装备重量相加超过25公斤……这场“急行军”是对精神和体能的双重考验，但队员们斗志不减，纷纷表示“顶得住”。

3月29日，中国救援队抵达缅甸仰光国际机场。新华社记者 才扬 摄

据中国救援队队长赵明介绍，抵达灾区后，救援队将接领具体搜救任务，派出救援小队对执行任务现场进行实地勘查，同时选择安全合适的位置搭建营地。

中国救援队是通过联合国认证的国际重型搜救队伍，人员和资源配备精良，有多次在海外成功执行搜救任务的经验，可在两个不同的工作场地同时开展行动。

中国驻缅甸大使马珈29日在仰光国际机场欢迎中国救援队抵缅时表示，使馆将全力协助中国救援队在缅开展工作。

马珈表示，值此缅甸国家和人民遭受强烈地震灾害的危难时刻，中国救援队肩负使命、迅速驰援，不仅为缅甸灾区人民带来专业的救援力量，更用实际行动诠释了中缅深厚胞波情谊，践行了同甘共苦的中缅命运共同体理念。

当地时间29日上午7时许，中国云南救援医疗队一行37人携带全功能生命探测仪、地震预警系统、便携式卫星、无人机等应急救援物资，抵达仰光国际机场。

当地时间29日晚，中国香港特别行政区救援队抵达缅甸仰光国际机场。

国际社会紧急驰援

缅甸强震发生后，中国等周边国家以及马来西亚、柬埔寨等东盟成员国高度关注地震灾情，迅速响应伸出援手，紧急协调救灾援助。

东盟成员国外长28日发表联合声明说，地震造成缅甸和泰国重大人员伤亡，基础设施大面积损毁。成员国特此向两国人民致以最深切同情和慰问。东盟将根据两国优先事项，部署东盟紧急响应和评估小组，启用东盟灾害紧急物流系统，调动城市搜救力量，在东盟人道主义救援协调中心协助下协调人道主义援助，支持救灾和重建工作，确保响应及时有效。

马来西亚外交部29日发表声明说，作为东盟轮值主席国，马来西亚将与各成员国团结一致，为整个东盟的人道主义救济和灾害管理工作继续作出贡献。马来西亚国家灾害管理局已向缅甸派出一支由50人组成的人道主义救援队伍。

柬埔寨首相洪玛奈29日在社交媒体发文说，地震发生后，柬埔寨外交部和劳工部通过柬埔寨驻泰国大使馆展开合作，工作人员直接抵达现场收集相关信息和情况，并与在曼谷工作的柬籍劳工沟通交流，持续关注情况变化。

新加坡民防部队在社交媒体平台发文说，民防部队29日抽调80人和4只搜救犬组成救援队，前往缅甸灾区，准备从医疗、搜救、危险物质处理等方面提供协助。

印度空军一架载有紧急人道主义援助物资的运输机29日抵达仰光。印度外交部发言人贾伊斯瓦尔当天宣布，向缅甸灾区提供帐篷、睡袋、毛毯和即食食品等应急物资，以及抗生素等医疗物资，并紧急派遣搜救队。

新西兰外交贸易部29日表示，将向缅甸提供200万新西兰元（约合114万美元）支持震后紧急救援工作。

菲律宾卫生部长赫尔博萨29日接受媒体采访时表示，菲律宾已准备好在与受灾国完成国际协调程序并收到请求后，派遣三支紧急医疗援助队。

联合国人道主义事务协调办公室29日说，联合国已紧急拨款500万美元用于缅甸的地震救援工作。

该办公室表示，相关协调工作正在进行中，以进行快速需求评估并扩大应急响应。联合国中央应急基金已紧急拨款500万美元，支援缅甸救灾行动。此外，卫生合作伙伴正准备部署移动外科和医疗队以及临时医院，以提供紧急救生护理。（记者：黎广滔、马卓言、赵曼君、刘锴、张东强、王其冰）

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