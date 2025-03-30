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专访｜“中国促进孟加拉国可再生能源发展”——访孟可持续和可再生能源协会主席穆斯塔法

2025年03月30日09:47 | 来源：新华网
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　　新华社达卡3月30日电　专访｜“中国促进孟加拉国可再生能源发展”——访孟可持续和可再生能源协会主席穆斯塔法

　　新华社记者孙楠

　　“中国投资和中国经验帮助促进孟加拉国可再生能源发展，欢迎更多中国企业来孟加拉国。”孟加拉国可持续和可再生能源协会主席穆斯塔法·马哈茂德日前接受新华社记者专访时说。

　　受基础设施薄弱、技术瓶颈、土地资源有限、经济与融资障碍等因素制约，孟加拉国长期依赖进口天然气和煤炭等化石燃料发电，风能、太阳能等可再生能源占比较低，给外汇储备带来压力的同时制约了当地经济可持续发展。

　　“我们深知发展可再生能源的重要性。”穆斯塔法说，为了解决这一问题，政府已设定目标，提升全国能源结构中可再生能源比重，力争2050年实现净零排放。

　　据介绍，近年来孟加拉国通过实施光伏电站、风电场等项目加快可再生能源发展，同时出台税收减免、降低可再生能源设备进口关税等激励政策，为投资者创造良好环境。

　　随着共建“一带一路”倡议在孟加拉国持续推进，中国企业近年在该国投资建设了迈门辛光伏电站、科克斯巴扎尔风电场等可再生能源项目。

　　穆斯塔法说，中国在提供投融资支持、工程建设和设备供应等多方面助力孟可再生能源行业发展。他所在协会多数成员与中国可再生能源设备制造商合作，采购逆变器、太阳能组件等关键部件。同时，中孟企业联合开发的大型光伏电站和风电项目成效显著。“中国公司的产品质量、专业水准和服务能力令人满意。”

　　“中国在可再生能源技术研发、产业化应用等方面处于世界领先地位，其大规模安装应用的经验对孟极具借鉴作用。”穆斯塔法强调，期待与中国深化合作，加速本国可再生能源发展进程。

　　穆斯塔法还表示，中国在孟可再生能源投资将有效促进当地经济社会发展。“大型光伏和风电项目大多位于偏远地区，这些项目的建设运营可以带动周边城镇发展，改善民生。”

(责编：崔译戈、张悦)

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