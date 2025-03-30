新华社加沙/耶路撒冷3月29日电（记者黄泽民 陈君清）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员哈利勒·哈亚29日说，哈马斯已批准加沙地带停火谈判斡旋方的提议。以色列总理办公室同日表示，以方已就相关提议向斡旋方“提出了自己的方案”。

哈亚当天发表视频讲话说，哈马斯两天前收到来自斡旋方的提议，积极处理并批准了该提议，希望以色列不要阻挠并挫败斡旋方努力。哈马斯已表明其立场，即遵守已签署协议，“不想要任何新的东西”。

以色列总理办公室当天发表声明说，以总理内塔尼亚胡28日晚根据斡旋方提议举行了一系列磋商，29日以方向斡旋方“提出了自己的方案”，此举已与美国“充分协调”。

《以色列时报》29日报道说，一名以色列官员当天对媒体表示，哈马斯已同意埃及方面提出的一项停火建议，即释放5名活着的以色列被扣押人员，以实现从开斋节开始为期50天的停火。但据多家媒体报道，斡旋方这项提议不符合以色列的要求，以方坚持要求归还10至11名被扣押人员才能恢复停火，而这一要求是美国中东问题特使威特科夫此前提出的。

以色列和哈马斯今年1月达成加沙地带停火协议。3月18日，以方以哈马斯拒绝接受美国提出的停火方案、释放被扣押人员为由，恢复对加沙地带大规模空袭及地面行动。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门29日发布的数据，自18日以来，以军对加沙地带的袭击已造成至少921人死亡、2054人受伤。

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