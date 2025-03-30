新华社华盛顿3月29日电（记者颜亮）据美国媒体29日披露，美国国防部长赫格塞思曾两次携妻子参加讨论机密信息的会议，进一步引发外界对特朗普政府官员处理机密信息方式的质疑。

《华尔街日报》报道说，赫格塞思的妻子詹妮弗·赫格塞思近期参加了美英国防部长讨论乌克兰问题及两国军事合作的会议，还出席了北约总部一次有关乌克兰问题的闭门会议。这两次会议都涉及大量机密信息。一些在场外国官员不认识她，一些则对其在场感到惊讶。

报道说，考虑到这些会议内容的敏感性，与会者通常需要安全许可。詹妮弗·赫格塞思曾是福克斯新闻台的制片人，美国国防部发言人拒绝透露她是否具有接触这些机密信息的安全许可。

报道引用前国防部长查克·哈格尔的话说：“讨论机密的国家安全事务时，必须慎之又慎地选择与会者。你邀请这个人有何相关性？”

美国“群聊门”泄密事件持续发酵。27日，一名联邦地区法官要求特朗普政府保留涉密群聊全部聊天记录。国会参议院军事委员会成员要求五角大楼就政府官员使用“信号”软件讨论敏感军事行动一事展开调查。

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