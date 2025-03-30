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丹麦媒体：“挨户敲门”被拒　美到访格陵兰岛行程被迫修改

2025年03月30日09:43 | 来源：新华网
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　　新华社格陵兰岛努克3月29日电（记者郭爽　张玉亮）据丹麦媒体报道，美国政府代表近日在丹麦自治领地格陵兰岛首府努克“挨家挨户敲门”，希望对方接受美副总统夫人乌莎·万斯拜访，但均遭到拒绝，这是导致美被迫修改到访格陵兰岛行程的原因之一。

　　“近期，美国政府代表挨家挨户敲门，询问他们是否愿意美国副总统夫人乌莎·万斯来拜访。”丹麦电视二台记者耶斯佩尔·斯泰因梅茨日前报道说。“但无论到哪里，答案都是一样的‘不’，这就是计划改变的原因。”

　　乌莎·万斯原计划本周率团访问格陵兰岛，但遭到丹麦和格陵兰岛方面的强烈反对，最终不得不修改行程，改由美国副总统万斯率团于28日短暂到访位于格陵兰岛北部的美军基地。

　　美国总统特朗普28日再次表示美国“必须拥有格陵兰岛”。美国副总统万斯到访后表示希望格陵兰岛选择美国的“安全保护伞”，遭到丹麦方面强烈反对，丹麦民众29日在哥本哈根举行抗议活动。

　　格陵兰岛位于北美洲东北部，是丹麦的自治领地，有高度自治权。美国总统特朗普多次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，并宣称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。民意调查显示，绝大多数格陵兰岛居民反对该岛成为美国的一部分。

(责编：崔译戈、张悦)

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