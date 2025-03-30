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洪都拉斯副总统：洪中建交是最正确的决定

2025年03月30日09:43 | 来源：新华网
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　　新华社特古西加尔巴3月28日电（记者缪培源　翟淑睿）洪都拉斯副总统古铁雷斯日前在洪中建交两周年庆祝活动上表示，洪中建交是最正确的决定，两国要做永远的好朋友、好伙伴。

　　中洪建交两周年庆祝活动26日在洪首都特古西加尔巴地标性建筑——胡安娜·莱内斯山和平纪念碑公园举行。古铁雷斯高度评价建交两年来洪中友好合作成果，感谢中方对洪经济社会发展和民生改善提供的宝贵支持，表示双方将继续履行建交承诺，推动落实两国元首重要共识，持续深化相互了解，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，做永远的好朋友、好伙伴。

　　在洪访问的全国政协副主席、共享基金会主席梁振英表示，中洪政治互信不断深化，经贸领域合作蓬勃发展，基础设施建设项目助力提升洪民众生活水平，双方合作成果丰硕、前景广阔。共享基金会愿在高质量共建“一带一路”框架下，继续推动洪医疗卫生事业发展，弘扬丝路精神，同洪方共创共享美好未来。

　　洪外交部长雷纳说，洪方坚定恪守一个中国原则，愿抓住“一带一路”发展机遇，扩大两国利益交汇点，推动双边关系持续健康发展，更多造福两国人民。洪文化、艺术和遗产部长贝莱斯说，建交两年来，洪中文明互学互鉴，人文交流亮点纷呈，考古、教育、新闻、旅游、文艺等领域合作全面开花，期待即将落户洪国立教育大学的首家孔子学院继续为两国友好架起民心相通的桥梁。

　　中国驻洪都拉斯大使于波表示，中洪关系快速发展的事实充分证明，在一个中国原则基础上同中国建立和发展关系，顺应历史潮流和时代大势，符合两国和两国人民根本利益。

　　洪方政要、多国驻洪使团、中资机构、华侨华人代表和中洪媒体记者近500人出席活动。

(责编：崔译戈、张悦)

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