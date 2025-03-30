新华社巴黎3月29日电 题：欧洲援乌“志愿联盟”：志愿尚存，联盟难成

新华社记者乔本孝 安晓萌

由法国和英国主导、旨在为乌克兰提供安全保障的“志愿联盟”日前在法国巴黎举行峰会。法英两国计划牵头在俄乌实现停火后向乌克兰派遣一支“保障部队”，但并非所有“志愿联盟”参与方都将派出人员参与这支部队。据媒体报道，会议未达成协议。

分析人士认为，为支持乌克兰而建立的“志愿联盟”，是当前美欧紧张关系催生的产物，也是欧洲追求战略自主的又一举措。然而，志愿易聚，联盟难成。欧洲内部就向乌派兵等关键问题分歧不小，未来能在乌克兰问题上发挥何种作用，可能会折射出欧洲今后能扮演怎样的地缘政治角色。

“美国优先”催“联盟”

“志愿联盟”最先由英国首相斯塔默公开提出。本月2日，十余个欧洲和欧盟国家，以及乌克兰和加拿大的领导人就乌克兰危机和欧洲防务问题在英国伦敦举行峰会。会后斯塔默表示，英法两国将领导一个“志愿联盟”，为乌克兰提供安全保障，并制订结束俄乌冲突的计划。

2025年3月1日，在英国伦敦唐宁街10号首相府前，英国首相斯塔默（左）与乌克兰总统泽连斯基握手。新华社记者李颖摄

美国特朗普政府基于“美国优先”政策，转变在乌克兰问题上的立场，在安全保障等方面持续向欧洲和乌克兰施压，美欧关系剧烈震荡，刺激欧洲的安全神经。一段时间以来，欧洲会议连连，以期加速推动防务自主，尽早实现战略自主。

分析人士指出，此次欧洲主要国家再度碰头，商讨“志愿联盟”行动，是欧洲被迫应对被美国“撇在一边”的窘境。

欧洲新闻电视台指出，此次会议正值美国频频与俄乌方面进行“穿梭会谈”、加紧推动俄乌停火之际。美联社援引法方人士的话说，美国未被邀请参会，欧洲想借此表明，其有能力在未来俄乌停火后确保乌克兰安全。

乌克兰安全与欧洲紧密相关是欧洲国家的普遍共识。法国总统马克龙在会后说，为了乌克兰和欧洲的安全与和平，“我们只能决定我们能决定的事”。欧盟委员会主席冯德莱恩说：“为了实现和平，乌克兰必须强大，欧洲必须强大。”

向乌派兵存分歧

马克龙表示，此次巴黎会议有31个国家代表及北约、欧盟领导人出席。会议旨在帮助乌克兰在未来谈判中“处于尽可能有利地位”，进而推动达成对乌克兰和欧洲“稳固、持久的和平”。

从结果来看，会议传递出继续支持乌克兰并提供安全保障的信号。与会方认为，未来俄乌签订停火协议后，一支强大、装备精良的乌克兰军队将是确保乌克兰和欧洲安全的首要因素。为此，法英两军参谋长近期将派代表前往乌克兰，与乌方讨论未来乌军建设事宜。

不过，“志愿联盟”内部在向乌派兵问题上存在不同意见。马克龙说，“保障部队”是法英提议，也是乌克兰所希望的，多国表明愿加入，但“志愿联盟”内部未达成一致。

会上，意大利总理梅洛尼重申，意大利不会派兵，她还建议下次召开会议应有美国代表参与；希腊总理米佐塔基斯也反对派兵，直言会议偏离了如何尽快结束冲突的预定目标，会引起争议；德国则再次重申，就向乌派兵提议持谨慎态度。

路透社报道说，欧洲国家对法英所说的“保障部队”存在不同看法，一些国家对在没有美国保障和国际授权情况下派兵犹豫不决，他们担心成本、人力和装备短缺等因素，以及未来与俄发生冲突的可能性。

俄外交部发言人扎哈罗娃27日说，英法打着执行“某种维和任务”的幌子策划军事干预乌克兰，俄方坚决反对向乌派遣军队，这将引发北约与俄方直接冲突。

自主之路不平坦

近期，围绕乌克兰、自主防务等问题，多个欧洲防务开支大国还多次讨论由自己替代美国、为欧洲防务承担更多责任。然而，这些会议并未有效弥合欧洲内部分歧，欧洲未来防务自主之路并不平坦。

是否继续对乌援助也是欧洲内部重要分歧，匈牙利多次对这一问题表示反对。此次“志愿联盟”巴黎峰会，匈牙利等多个欧盟成员国未参会。匈牙利总理欧尔班此前表示，“志愿联盟”不顾自身经济情况，加大对乌克兰资金支持的诉求不现实。

此外，包括意大利和匈牙利在内的一些欧盟成员国也不满冯德莱恩提出的“重新武装欧洲”计划。欧洲媒体认为，重新武装欧洲需大量资金，这意味着欧盟各国国防开支至少要再增加一两倍，成本压力可能加剧各国间“政治紧张”。

欧洲对乌方案与乌克兰诉求之间也存在落差。英法虽提议向乌派遣“保障部队”，但马克龙已明确表示，这支部队并非维和部队，不会部署在俄乌冲突前线，也并非为替代乌军或北约在东欧的军事部署。乌克兰总统泽连斯基说，这次会议“提出很多问题，却只得到很少答案”。

俄罗斯政治分析师利赞指出，欧盟当前已陷入无休止的会议，却难以做出“严肃决定”，更不要说去执行决定。

英国《独立报》撰文说，欧洲近期举行的一系列会议都在试图强调团结、淡化分歧，但这种做法并未奏效。不论是美欧之间或是欧洲内部，存在的裂痕都日益明显。

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