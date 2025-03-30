新华社东京3月29日电 日本多家媒体28日发表社论，抨击特朗普政府对进口汽车加征25%关税的决定，呼吁各国联手应对美国单边主义做法。

《朝日新闻》发表题为《看不下去的美国政权“暴走”》的社论，指出特朗普政府此举是进一步损害各国享有自由贸易好处的“暴举”，对日本经济带来的不利影响尤为严重。日本政府有必要认真研究对策。社论指出，美国单方面征收高额关税，是对世贸组织规则和各国间贸易协定的无视，将给世界经济带来更多混乱。日美关系虽然重要，但对特朗普政府的无理要求，日本政府“应予以坚决应对”。

《产经新闻》发表《动摇自由贸易的“暴举”》社论说，汽车是日本对美最主要出口产品，2024年日本对美汽车出口额约6万亿日元（1美元约合150.8日元），占日本对美出口总额的三成。日本汽车业每年产量达50万亿日元，是日本支柱产业。日方应“官民一致”应对“特朗普关税”，将对日本经济的影响控制在最小范围。

《读卖新闻》发表题为《无法容忍的无理举措》的社论，指出美方此举违反了2020年生效的日美贸易协定。社论说，日方应考虑向世贸组织提起诉讼，随着事态发展，也要考虑推出报复性关税等对抗措施。

《日本经济新闻》在题为《立即撤回不正当的“特朗普关税”》的社论中指出，特朗普政府决定对进口汽车加征关税，将给世界经济带来巨大打击，国际社会应团结一致要求撤回“特朗普关税”。社论说，贸易战没有赢家，美方应认识到，高额关税政策也将损害美国自身经济。

《每日新闻》发表社论说，特朗普政府对进口汽车加征关税，充分暴露特朗普“美国优先”的单边主义姿态。日本不应坐视美方这种破坏自由贸易体系的情况，应与同样受影响的其他国家联手应对。

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