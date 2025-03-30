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缅甸震后首日 地区多国紧急驰援

2025年03月30日09:38 | 来源：新华网
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　　新华社仰光3月29日电（记者赵曼君　刘锴）缅甸28日发生7.9级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。灾情发生后，中国等周边国家以及马来西亚、柬埔寨等东盟成员国高度关注地震灾情，迅速响应伸出援手，紧急协调救灾援助。

　　应缅甸政府请求，中国政府决定向缅甸提供1亿元人民币紧急人道主义地震救灾援助，派出救援队，提供帐篷、毛毯、急救包、食品、饮用水等灾区急需物资。首批援助物资计划于31日启运。中方还将视缅方需要继续提供援助。

　　此外，应急管理部派出中国救援队82名队员携带救援装备和物资前往灾区，全力协助缅方开展抢险救援。当地时间29日下午，中国救援队抵达缅甸仰光国际机场。

　　当地时间29日上午7时许，中国云南救援医疗队一行37人携带全功能生命探测仪、地震预警系统、便携式卫星、无人机等应急救援物资，抵达仰光国际机场。

　　东盟成员国外长28日发表联合声明说，地震造成缅甸和泰国重大人员伤亡，基础设施大面积损毁。成员国特此向两国人民致以最深切同情和慰问。东盟将根据两国优先事项，部署东盟紧急响应和评估小组，启用东盟灾害紧急物流系统，调动城市搜救力量，在东盟人道主义救援协调中心协助下协调人道主义援助，支持救灾和重建工作，确保响应及时有效。

　　马来西亚外交部29日发表声明说，作为东盟轮值主席国，马来西亚将与各成员国团结一致，为整个东盟的人道主义救济和灾害管理工作继续作出贡献。马来西亚国家灾害管理局已向缅甸派出一支由50人组成的人道主义救援队伍。

　　柬埔寨首相洪玛奈29日在社交媒体发文说，地震发生后，柬埔寨外交部和劳工部通过柬埔寨驻泰国大使馆展开合作，工作人员直接抵达现场收集相关信息和情况，并与在曼谷工作的柬籍劳工沟通交流，持续关注情况变化。

　　新加坡民防部队在社交媒体平台发文说，民防部队29日抽调80人和4只搜救犬组成救援队，前往缅甸灾区，准备从医疗、搜救、危险物质处理等方面提供协助。

　　印度空军一架载有紧急人道主义援助物资的运输机29日抵达仰光。印度外交部发言人贾伊斯瓦尔当天宣布，向缅甸灾区提供帐篷、睡袋、毛毯和即食食品等应急物资，以及抗生素等医疗物资，并紧急派遣搜救队。

　　新西兰外交贸易部29日表示，将向缅甸提供200万新西兰元（约合114万美元）支持震后紧急救援工作。

　　菲律宾卫生部长赫尔博萨29日接受媒体采访时表示，菲律宾已准备好在与受灾国完成国际协调程序并收到请求后，派遣三支紧急医疗援助队。

(责编：崔译戈、张悦)

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