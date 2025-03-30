新华社日内瓦3月29日电（记者王其冰）中国裁军大使沈健28日出席联合国裁军研究所在瑞士日内瓦万国宫举办的“全球人工智能安全与伦理”国际研讨会，阐述中方对人工智能全球治理形势的看法及政策主张。

沈健指出，主要大国在人工智能领域互信缺失，个别大国泛化国家安全概念，量身定制芯片出口管制政策措施，打击所谓战略竞争对手的人工智能产业发展。如果国际社会放任这一趋势发展，将严重阻碍加强人工智能全球治理、应对人工智能安全挑战的努力，同时增加人工智能军事运用领域误解误判风险，导致相关国际治理愈发政治化、碎片化。

沈健表示，面对风险挑战，中方2023年提出《全球人工智能治理倡议》，倡导秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，通过对话合作凝聚共识，构建开放、公正、有效的治理机制，促进人工智能技术造福于人类，推动构建人类命运共同体。中方推动联大协商一致通过由140多个会员国联署的人工智能决议，并积极开展加强人工智能能力建设国际合作努力，包括提出《人工智能能力建设普惠计划》，举办首届人工智能能力建设研讨会，同赞比亚等国成立“人工智能能力建设国际合作之友小组”等。

沈健强调，国际社会应坚持发展与安全并重，通过对话合作增进互信，促进人工智能普惠向善，完善人工智能全球治理。各国应避免泛化国家安全概念，摒弃“小院高墙”“脱钩断链”等错误做法；支持联合国发挥全球治理主渠道作用，在公平和非歧视性原则基础上，促进能力建设国际合作，保障各国、特别是全球南方和平利用科技权利；慎重负责研发人工智能军事技术，避免将其作为发动战争、谋求霸权的工具，持续凝聚共识，促进相关全球治理进程。

作为联合国裁军研究所2024年启动的多年期“人工智能安全与伦理圆桌会（RAISE）”项目的一部分，“全球人工智能安全与伦理”国际研讨会首次举办，旨在汇聚政府、产业界、学术机构、民间社会组织等领域专家，共同探讨和应对人工智能对国际安全的复杂影响。

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