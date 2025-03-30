打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国裁军大使：国际社会应通过对话合作促进人工智能普惠向善

2025年03月30日09:36 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦3月29日电（记者王其冰）中国裁军大使沈健28日出席联合国裁军研究所在瑞士日内瓦万国宫举办的“全球人工智能安全与伦理”国际研讨会，阐述中方对人工智能全球治理形势的看法及政策主张。

　　沈健指出，主要大国在人工智能领域互信缺失，个别大国泛化国家安全概念，量身定制芯片出口管制政策措施，打击所谓战略竞争对手的人工智能产业发展。如果国际社会放任这一趋势发展，将严重阻碍加强人工智能全球治理、应对人工智能安全挑战的努力，同时增加人工智能军事运用领域误解误判风险，导致相关国际治理愈发政治化、碎片化。

　　沈健表示，面对风险挑战，中方2023年提出《全球人工智能治理倡议》，倡导秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，通过对话合作凝聚共识，构建开放、公正、有效的治理机制，促进人工智能技术造福于人类，推动构建人类命运共同体。中方推动联大协商一致通过由140多个会员国联署的人工智能决议，并积极开展加强人工智能能力建设国际合作努力，包括提出《人工智能能力建设普惠计划》，举办首届人工智能能力建设研讨会，同赞比亚等国成立“人工智能能力建设国际合作之友小组”等。

　　沈健强调，国际社会应坚持发展与安全并重，通过对话合作增进互信，促进人工智能普惠向善，完善人工智能全球治理。各国应避免泛化国家安全概念，摒弃“小院高墙”“脱钩断链”等错误做法；支持联合国发挥全球治理主渠道作用，在公平和非歧视性原则基础上，促进能力建设国际合作，保障各国、特别是全球南方和平利用科技权利；慎重负责研发人工智能军事技术，避免将其作为发动战争、谋求霸权的工具，持续凝聚共识，促进相关全球治理进程。

　　作为联合国裁军研究所2024年启动的多年期“人工智能安全与伦理圆桌会（RAISE）”项目的一部分，“全球人工智能安全与伦理”国际研讨会首次举办，旨在汇聚政府、产业界、学术机构、民间社会组织等领域专家，共同探讨和应对人工智能对国际安全的复杂影响。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部