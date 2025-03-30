新华社格陵兰岛努克3月29日电（记者张玉亮 郭爽）针对美国副总统万斯28日指责丹麦对其自治领地格陵兰岛防卫不力的言论，丹麦首相弗雷泽里克森认为，万斯的说法“不公平”。

万斯28日率代表团访问位于格陵兰岛北部的美国皮图菲克太空基地并发表讲话说，格陵兰岛对美国至关重要，美国需要确保在北极的领导作用；丹麦对格陵兰岛的安全、防务等方面“投资不足”，没有履行应尽责任；希望格陵兰岛选择与美国合作，格陵兰岛“在美国安全保护伞下比在丹麦安全保护伞下会好得多”。

弗雷泽里克森回应万斯的讲话时表示，多年来，丹麦在许多艰难时刻始终与美国站在一起，不断增加国防投入，万斯对丹麦的指责不公平。她说，丹麦正加大对北极地区的防卫投入，包括增加新的舰艇、远程无人机和卫星设备等。

丹麦外交大臣拉斯穆森接受丹麦广播公司采访时表示：“我觉得（万斯的）批评有些不合适，也许美国该照照镜子。”他强调：“万斯今天说保护格陵兰岛的唯一方式就是纳入美国保护伞之下。我必须指出，格陵兰岛早就处于这一保护伞下，（这一保护伞）就是我们与美国在第二次世界大战结束后共同建立的安全框架，也就是北约。”

在万斯抵达格陵兰岛北部之前几个小时，格陵兰岛宣布组成新一届自治政府，自治议会第一大党民主党主席延斯－弗雷德里克·尼尔森出任自治政府总理。尼尔森批评万斯此行对格陵兰岛“缺乏尊重”，尤其是在该岛的政治未来仍是敏感话题的背景下。他强调，格陵兰岛不出售，也无意成为美国的一部分。他呼吁格陵兰岛各党派在“外界压力”面前保持团结。

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