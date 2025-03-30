新华社北京3月29日电 美国联邦政府大规模裁员之时，美国媒体曝出，国防部长皮特·赫格塞思的弟弟菲尔·赫格塞思担任国土安全部要职，在国防部五角大楼上班，有违反《反裙带关系法》的嫌疑。

2月13日，在比利时布鲁塞尔，美国国防部长皮特·赫格塞思在发布会现场。新华社记者彭子洋摄

办公室很近

美联社28日援引五角大楼发言人的消息证实，菲尔·赫格塞思的头衔是国土安全部部长高级顾问和驻国防部联络员，他眼下正陪皮特·赫格塞思出访亚太地区。

皮特·赫格塞思本周早些时候开始其上任后首次亚太之行，先后访问美国夏威夷和关岛，以及菲律宾和日本。

不愿公开姓名的美国官员透露，菲尔·赫格塞思在五角大楼的办公室离防长办公室很近。皮特·赫格塞思在社交媒体上分享的照片显示，他在办公室会晤官员或名人明星时，菲尔·赫格塞思也经常在场。

搞裙带关系？

联络员这一职位在美国联邦政府较为普遍，通常负责跨部门协作。但熟悉美国联邦雇佣法律的塔利·林基律师事务所管理合伙人迈克·费林斯说，政府部门“一把手”的家人担任这一职务却不常见。菲尔·赫格塞思的任命是否违反《反裙带关系法》需要进一步调查举证，但“这件事起码没通过道德测试”。

根据美国联邦政府1967年通过的《反裙带关系法》，公职人员不得雇用、提拔和引荐亲属担任其所任部门的有报酬职位。但美国总统例外。特朗普首次出任总统时，任命他的女儿女婿担任白宫顾问；比尔·克林顿当总统时，第一夫人希拉里出任医疗改革小组负责人。

暂不清楚菲尔·赫格塞思的具体人事关系。美联社获得的人事组织关系图表显示，菲尔·赫格塞思是国防部的高级顾问，与其他少数官员直接听命于皮特·赫格塞思。

迈克·费林斯说，只有证实菲尔·赫格塞思只在国土安全部拿俸禄，且皮特·赫格塞思没有帮他谋差，两人才能逃脱裙带关系的嫌疑。

国土安全部暂未回应上述说法。

履历受质疑

此外，菲尔·赫格塞思是否适合在联邦政府中出任目前的职务也受到质疑。公开资料显示，他先前主要从事媒体公关工作，曾为华盛顿智库哈得孙研究所的社媒账号工作，也自己出资开过博客制作公司。

皮特·赫格塞思先前出任“退伍军人关爱美国组织”首席执行官时，曾雇用菲尔·赫格塞思为该机构公关，付给他10.8万美元年薪。这一非营利机构在皮特·赫格塞思管理下后来陷入资金困难。

皮特·赫格塞思出任防长在美国也备受争议。他曾有短暂服役经历，获得特朗普提名出任防长前是美国福克斯新闻网主播。在参议院对他的提名表决中，出现赞成和反对票数势均力敌的情况，最终依靠参议院议长、副总统万斯至关重要的一票才得以通过。

近日，皮特·赫格塞思又陷入“群聊门”。美国《大西洋》月刊总编辑戈德堡爆料说，赫格塞思与其他政府高官在民用社交软件上讨论美国对也门胡塞武装发动打击，在群聊里提前泄露美军打击计划。有民主党议员要求他辞职。（记者：王宏彬）

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