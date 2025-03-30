新华社纽约3月29日电 美国《华尔街日报》网站日前刊登文章说，美国企业高管和投资者开始担忧特朗普政府强硬的关税和其他经济政策给市场带来糟糕影响，他们不再认为特朗普是可以拯救经济的总统。文章摘要如下：

特朗普在上任时宣称，美国将迎来“黄金时代”。乐观情绪推动美国主要股指显著走高。但随着特朗普政府对主要贸易伙伴实施强硬关税政策，这些涨幅迅速消失。短短几周内，由于新政府政策反复无常，加上人们对人工智能前景热情的消退，标普指数市值蒸发4万亿美元。3月，美国消费者信心指数连续第四个月下跌，跌至2021年1月以来最低水平。

过去一周，市场有了些许好转。但特朗普政府将在4月实施新一轮关税政策。许多企业人士担心美国新一届政府多变的贸易政策给经济带来负面影响。其中一些人士表示，尚不清楚特朗普政府是否愿意接受更温和更具针对性的政策。

此外，特朗普政府对加拿大的“敌意”让投资者措手不及。对加拿大征收关税、改变两国贸易关系并不是大选期间特朗普团队提出的核心议题。特朗普与乌克兰总统泽连斯基在白宫会晤时的冲突随后也引发全球市场动荡。

现在，曾为特朗普的减税和市场监管等措施欢呼雀跃的企业管理者们变得越来越悲观，许多人由于担心受到政府的批评而保持沉默。

伦敦证券交易所数据显示，截至3月24日，美国今年的企业并购交易规模与去年同期相比下降了0.7%，与企业人士预期的交易量激增相去甚远。如果不包括谷歌母公司字母表公司以320亿美元收购以色列网络安全企业维兹公司，并购交易规模较去年同期下降超过9%。

美国软件企业亨斯科技公司联合创始人肖恩·韦斯特说：“高管们现在有一种压倒一切的无助感。首席执行官们感到无所适从，他们不习惯自己没有好办法的感觉。”

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