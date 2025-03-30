3月28日，习近平主席在北京人民大会堂会见国际工商界代表，40余位外资企业全球董事长、首席执行官和商协会代表参加会见。习近平主席指出，外资企业是中国式现代化的重要参与者，是中国改革开放和创新创造的重要参与者，是中国联通世界、融入经济全球化的重要参与者，强调“中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地，与中国同行就是与机遇同行，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来”。

“中国的发展是世界经济的核心驱动力”，这是国际工商界的共识。近期，中国发展高层论坛2025年年会、博鳌亚洲论坛2025年年会、2025中关村论坛年会等国际性会议相继召开，跨国企业高管忙碌与会的身影，生动诠释了中国创新活力与开放胸怀对全球经济的独特价值。作为世界经济增长的主要贡献者，中国正以中国式现代化建设为世界注入稳定性。今年前两个月，中国经济回升向好态势明显，全球第二大消费市场潜力持续释放，制度型开放稳步推进，新质生产力加速培育，吸引着国际资本持续加码。在地缘政治动荡、保护主义抬头，世界经济不稳定不确定性增多背景下，中国经济高质量发展带来的“暖意”格外珍贵。

中国以广阔的市场空间、稳定的政策预期、完善的发展环境，成为外资企业投资兴业的一方沃土。今年以来，从《2025年稳外资行动方案》推出20项政策举措，到《政府工作报告》提出加大稳外贸政策力度，中国在降低“进”的门槛、对接“高”的标准、提升“促”的水平、营造“优”的环境等方面持续发力，积极主动与世界分享超大规模市场增长机遇。众多跨国企业高管纷纷表示：“中国的广阔机遇和成长空间令人振奋”“投资中国市场是自然而然的选择”“中国市场不是‘可选项’，而是‘必选项’”……这种共识正转化为实实在在的投资行动。

跨国企业在华投资不仅“谋生产”，更要“谋研发”，中国创新已成为跨国企业提升竞争力的重要驱动力。梅赛德斯—奔驰将投入超过140亿元人民币提升本土研发实力，进一步丰富中国“智造”阵容；礼来制药将首个在美国以外设立的创新孵化器选址北京，瞄准的是中国技术革新带来的广阔机遇……普华永道近日发布的一份对百余名跨国企业高管的调研报告称，展望未来，一半企业预计中国创新生态系统对其全球战略的重要性会进一步提升。法国达能集团全球首席执行官盛睿安认为，中国不仅是重要的市场，更代表着全球顶尖的创新生态。

多边主义是解决世界面临困难挑战的必然选择。外资企业特别是跨国公司在维护世界经济秩序中发挥着重要作用，也承担着重要责任。面对“脱钩断链”杂音，中国坚持真正的多边主义，推动普惠包容的经济全球化，积极参与全球经济治理，致力于建设开放型世界经济。在跨国企业高管看来，在保护主义加剧背景下，中国不断扩大开放，为全球经济注入稳定性，成为确定性的绿洲和投资兴业的热土。中国坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，主动对接国际高标准经贸规则，推动《区域全面经济伙伴关系协定》红利释放，多元贸易伙伴覆盖全球230多个国家和地区……中国愿携手国际工商界，共同维护多边贸易体制，共同维护全球产业链供应链稳定，共同维护开放合作的国际环境，推动经济全球化朝着正确方向发展。

深耕中国市场，共享发展机遇。中国将坚定不移推进高质量发展和高水平开放，欢迎各国企业投资中国，布局未来，共促全球经济稳定增长，在互利互惠中实现更大发展。

《 人民日报 》（ 2025年03月30日 02 版）

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