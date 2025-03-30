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决定提供1亿元紧急援助 多支救援力量赶赴灾区

中方通过多种形式向缅甸提供援助

本报记者  谢佳君
2025年03月30日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　缅甸3月28日发生7.9级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。缅甸国家管理委员会29日晚发布消息说，截至目前，地震已在全国造成1644人死亡、3408人受伤，另有139人失踪。地震发生后，中方高度关注灾情，第一时间通过多种形式为缅方提供援助和支持。

　　外交部发言人28日表示，中缅两国人民有着深厚的胞波情谊。我们对缅甸人民遭受的地震灾害感同身受。中方愿根据缅方需要，尽己所能向缅甸灾区提供紧急人道主义救援和支持，帮助缅甸人民抗震救灾、渡过难关。

　　中国人民对外友好协会28日向缅甸—中国友好协会致慰问电，向受灾群众致以深切同情与诚挚慰问，向遇难者表示沉痛哀悼。慰问电表示，中国人民始终心系缅甸朋友的安危与福祉，对灾区群众所受伤害感同身受。“祈愿缅受灾群众早日渡过难关，重建幸福家园，恢复正常生活。”

　　澳门特区行政长官岑浩辉29日就缅甸遭受地震灾害，造成人员伤亡向缅甸领导人敏昂莱致慰问电，对死难者表示深切哀悼，并向伤者致以诚挚慰问。

　　国家国际发展合作署新闻发言人李明29日表示，应缅甸政府请求，中国政府决定向缅甸提供1亿元人民币紧急人道主义地震救灾援助，派出两支救援队，提供帐篷、毛毯、急救包、食品、饮用水等灾区急需物资。中国政府首批援助物资计划于31日启运。中方还将视缅方需要继续提供援助。

　　来自中国的多支救援力量正纷纷赶赴灾区。按照统一部署，应急管理部派出中国救援队82名队员携带救援装备和物资前往灾区，全力协助缅方开展抢险救援。当地时间29日下午4时许抵达缅甸仰光国际机场后，中国救援队立即乘车奔赴曼德勒灾区。中国驻缅甸大使马珈在机场表示，值此缅甸国家和人民遭受强烈地震灾害的危难时刻，大家肩负使命、迅速驰援，不仅为缅甸灾区人民带来了专业的救援力量，更用实际行动诠释了中缅深厚胞波情谊，践行了同甘共苦的中缅命运共同体理念。

　　当地时间29日上午，中国云南救援医疗队一行37人携带应急救援物资抵达缅甸仰光国际机场。深圳公益救援队的23名队员携带救援设备于29日下午出发前往缅甸开展救援。香港特区政府派出的一支51人救援队已于29日晚抵达仰光，这支救援队由特区政府保安局、消防处、入境事务处和香港医院管理局人员组成。

　　中国红十字会经缅甸红十字会向灾区提供紧急物资援助，包括帐篷300顶、毛巾被2000床、折叠床600张，以及可满足2000个受灾家庭使用的赈济家庭包等。据悉，中国红十字国际救援队携带装备，已出发赶赴缅甸执行人道救援任务。中国红十字会表示，将持续关注缅甸救灾需求，视情况继续给予人道援助。

　　（本报仰光3月29日电，本报记者富子梅、刘温馨、叶传增、李刚、陈然参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月30日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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