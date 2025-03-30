——习近平主席会见国际工商界代表激励外资企业在华发展信心

本报记者 龚 鸣 白紫微 曲 颂 俞懿春

3月28日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见国际工商界代表，对他们长期致力于对华合作表示赞赏。40余位外资企业全球董事长、首席执行官和商协会代表参加会见。接受本报记者采访的外资企业负责人表示，中国高度重视稳外资工作，持续为外资在华发展营造良好环境。中国坚持全面深化改革、扩大高水平对外开放，在实现经济稳定增长的同时，将创造更多中外合作机遇，为全球经济注入稳定性。

“中国的开放是稳步的，也是持续的”

习近平主席指出，实践证明，外资企业是中国式现代化的重要参与者，是中国改革开放和创新创造的重要参与者，是中国联通世界、融入经济全球化的重要参与者。外企负责人纷纷表示，在华发展为企业带来丰厚回报，企业不断发展壮大，实现了互利共赢，坚定了深耕中国的信心。

“梅赛德斯—奔驰在中国的业务与发展始终得到中国政府的有力支持。我们有幸成为中国对外开放进程中的参与者、受益者和贡献者。”梅赛德斯—奔驰集团股份公司董事会主席康林松表示，中国是梅赛德斯—奔驰全球最大的市场，是集团电动化和智能化转型的关键所在。“此次会见让我感受到中国政府对扩大高水平对外开放、稳定世界经济的高度重视。今年恰逢梅赛德斯—奔驰在华开展生产和研发20周年，我们将继续扩大在华投入，在中国市场共创共享发展机遇。”

赛诺菲集团首席执行官韩保罗表示，自1982年进入中国以来，赛诺菲不断深化在华布局，累计引入60余款创新药物与疫苗产品，建设3个高水平生产制造基地和四大研发中心，构建起覆盖研发、生产与运营的本土化端到端全产业链体系。去年12月，赛诺菲宣布将投资约10亿欧元在北京新建胰岛素生产基地。韩保罗说：“随着中国医疗体系不断升级，我们看到了跨国公司与本土企业深度合作的巨大潜力。”

“中国的开放是稳步的，也是持续的，渣打集团将继续深耕中国市场。”渣打集团行政总裁温拓思说，中国经济发展态势向新向好、科技实力显著提升、企业出海步伐提速，渣打集团中国相关业务迎来更多机遇。集团深度参与人民币跨境支付系统建设，在全球34个市场提供人民币服务。渣打中国获准开展中国证券投资基金托管、粤港澳大湾区“跨境理财通”试点等业务。去年3月，渣打证券（中国）有限公司作为中国首家新设外商独资券商也正式展业。

泰佩思琦集团亚太区总裁、蔻驰亚太区总裁兼首席执行官杨葆焱表示，中国市场的吸引力不断增强，对外开放的力度持续加大，营商环境也在不断优化，为全球企业提供了更加广阔的发展空间。一系列稳外资政策的出台持续释放市场活力，拓展了合作空间，进一步提振了外资企业在华发展信心。

“以高技术、高效能推动高质量增长”

“多年来，中国一直是世界经济增长的主要贡献者和稳定锚，正在全面推进中国式现代化，事业舞台大，市场前景广，政策预期稳，安全形势好，正是有利于外资企业投资兴业的一方沃土。”习近平主席在会见中重申，中国推进改革开放坚定不移，开放的大门只会越开越大，利用外资的政策没有变也不会变。外企负责人积极评价中国发展成就与市场优势，希望继续与中国合作伙伴分享机遇、携手共进。

宝马集团董事长齐普策表示，中国通过持续深化改革开放，不仅跃居全球第二大经济体，更在数字创新、绿色技术等领域成为全球领跑者。中国将2025年经济增长目标设为5%左右，再次表明了实现经济稳健增长的决心。“作为全球第二大经济体，中国争做创新先行者，尤其在人工智能、先进制造等前沿领域成绩斐然，为经济发展注入新的动力。”齐普策说，中国持续优化营商环境，进一步坚定了宝马在华深耕的信心。“我们将持续对华投资，不断拓展在华业务布局。”

“面对增长从何而来的难题，中国给出了答案：以高技术、高效能推动高质量增长。”西门子股份公司董事会主席、总裁兼首席执行官博乐仁表示，中国正积极采取行动，推动经济结构转型升级，加快发展新质生产力，持续扩大高水平对外开放，尤其是中国的创新正不断给世界带来惊喜。

高通公司中国区董事长孟樸表示，在科技创新领域，高通见证并参与了中国企业从“跟随”到“引领”的转变，特别是在5G与人工智能等方面。中国目前通过提振消费拉动经济增长，前瞻布局6G及具身智能等未来产业，大力发展智能网联新能源汽车，十分契合高通及合作伙伴的发展布局。“我们对中国经济增长潜力充满信心。”孟樸说，高通正持续扩大在中国的多元化布局，与合作伙伴共同探索新的增长机遇。

20多年来，澳大利亚福德士河集团金属业务首席执行官狄诺多次访问中国，感受到中国开放合作、转型发展的活力。“与中国供应商的合作让我了解到中方对知识产权的重视，这也反映了中国营商环境的改善。”狄诺说，中国加快发展新质生产力，带动制造业高质量发展，福德士河集团将从中受益。

“中国将继续为世界经济增长提供动力”

习近平主席倡导要共同维护多边贸易体制、共同维护全球产业链供应链稳定、共同维护开放合作的国际环境，推动经济全球化朝着正确方向发展。外资企业对中国积极参与全球经济治理行动表示赞赏，期待各方共同努力，为世界经济发展作出新的贡献。

在多次访华过程中，齐普策与中国政府部门、行业企业广泛交流，切身感受到中国为推动全球合作所付出的努力。“只要秉持合作精神，就能激发新的增长潜力。”他说，中国在全球供应链和消费市场中的地位深刻影响着国际贸易和投资布局。中国在科技创新领域不断实现突破，加速带动全球产业升级，激发全球科技进步新浪潮。“宝马始终秉持开放合作的理念，坚定支持多边主义和自由贸易。各方共同践行多边主义，将最终惠及企业、消费者，并有利于世界经济的繁荣。”

“中国一直是世界经济发展的稳定器和动力源，其庞大的市场规模和发展潜力为高通等众多企业提供了增长空间。”孟樸说，对高通来说，中国不仅是全球重要的市场，更是携手合作伙伴实现技术落地、生态构建和全球化发展的重要前沿。他表示，中国优化外资准入规则、加强知识产权保护等政策，为跨国企业提供了可预期的长期发展环境。

汇丰控股集团行政总裁艾桥智说，长远来看，中国将作为一个持续繁荣的经济体，处于全球贸易投资的核心，并走在创新发展的前沿。艾桥智以不久前参加的中国发展高层论坛2025年年会为例说，合作与对话在当下尤为可贵。中国举办的相关论坛成为各方互相学习、发掘合作机遇的重要平台。“我们相信，中国将继续为世界经济增长提供动力。”

“西门子在华发展超过150年，深度融入中国经济的方方面面。我们将持续投入中国市场，支持中国发展。我相信，这也是众多跨国企业的共同心声。”博乐仁说，只有并肩同行，才能化挑战为机遇，创造一个共同繁荣、更加可持续发展的美好未来。

《 人民日报 》（ 2025年03月30日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)