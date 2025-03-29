打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“越南建设金融中心”会议在越南胡志明市举行

2025年03月29日15:41 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网河内3月29日电 （记者杨晔）2025年3月28日，“越南建设金融中心”会议在越南胡志明市举行。中国驻胡志明市总领事魏华祥，越南国会副主席阮德海，越南财政部、国家银行、胡志明市人委会主要领导出席会议，来自越南政府机关、金融机构和重点企业约500位嘉宾与会。

在魏华祥总领事与越南国家银行、胡志明市相关领导交流过程中，越方多次提到，希望积极学习中国上海、香港等国际金融中心建设的经验。

活动现场，多名国际专家与越南本地专业人士从经验分享、政策建议、策略定位及本地筹备等四个方面展开深入探讨与交流。中国银行（香港）可持续发展策略总监、香港绿色金融协会副会长瞿亢应邀发表演讲，分享了中国香港、上海等城市发展国际金融中心的成功经验。多位与会代表表示，将积极参与越南经济发展与金融创新，为推动越南金融中心建设贡献智慧与力量。

本次会议由越南财政部主办，外国投资局、南方投资促进局和信息支持中心、胡志明市投资贸易促进中心联合承办。中国银行（香港）胡志明市分行参与协办。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部