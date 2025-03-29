人民网河内3月29日电 （记者杨晔）2025年3月28日，“越南建设金融中心”会议在越南胡志明市举行。中国驻胡志明市总领事魏华祥，越南国会副主席阮德海，越南财政部、国家银行、胡志明市人委会主要领导出席会议，来自越南政府机关、金融机构和重点企业约500位嘉宾与会。

在魏华祥总领事与越南国家银行、胡志明市相关领导交流过程中，越方多次提到，希望积极学习中国上海、香港等国际金融中心建设的经验。

活动现场，多名国际专家与越南本地专业人士从经验分享、政策建议、策略定位及本地筹备等四个方面展开深入探讨与交流。中国银行（香港）可持续发展策略总监、香港绿色金融协会副会长瞿亢应邀发表演讲，分享了中国香港、上海等城市发展国际金融中心的成功经验。多位与会代表表示，将积极参与越南经济发展与金融创新，为推动越南金融中心建设贡献智慧与力量。

本次会议由越南财政部主办，外国投资局、南方投资促进局和信息支持中心、胡志明市投资贸易促进中心联合承办。中国银行（香港）胡志明市分行参与协办。

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