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沙特基础工业公司高管：中国培育新质生产力彰显可持续发展决心

2025年03月29日15:34 | 来源：新华网
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新华社利雅得3月29日电（记者王海洲 罗晨）沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔-法季日前接受新华社记者书面采访时表示，中国持续培育和发展新质生产力，彰显对创新的高度重视。“创新也是沙特基础工业公司非常重视的一部分，我们非常荣幸能够见证并参与中国以创新驱动的发展进程。”

阿尔-法季说，中国政府持续推进制造业升级和新兴产业快速成长，这一趋势正推动化工行业向智能化、高端化、可持续化方向加速发展，也为沙特基础工业公司创造了巨大成长机遇。

作为长期深耕中国市场的跨国企业，阿尔-法季介绍，自上世纪80年代进入中国以来，公司在17个城市设立了三家工厂、两家合资企业，以及上海研发中心、销售和供应链网络，服务于交通运输、医疗、电子电气、包装、农业、消费品和建筑等多个行业。去年，公司与福建省能源石化集团共同建设的总投资448亿元人民币的石化综合体项目主体工程全面动工，预计2026年下半年正式投产。

阿尔-法季表示，中国的新能源产业高速发展，尤其是光伏产业，为公司在先进材料领域开辟了更广阔的市场空间。在可持续发展领域，公司与中国石油和化学工业联合会合作开展碳捕集、利用与封存的研究工作，并与中国合作伙伴建立联合实验室，共同开发相关技术和解决方案。

“我们将继续加强与中国企业、研究机构和产业链伙伴的合作”，阿尔-法季说，“创新与合作是实现可持续增长的核心驱动力，中国市场无疑是我们全球战略布局的核心组成部分”。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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