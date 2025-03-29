新华社内罗毕3月29日电 专访｜美关税政策外溢效应冲击非洲经济——访肯尼亚国际问题学者阿德希尔

新华社记者许嘉桐

“美国新一届政府的关税政策不仅扰乱了全球经济复苏前景，更对非洲等发展中国家造成严重冲击。”肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔日前在接受新华社记者专访时说。

阿德希尔指出，美政府企图通过关税政策解决与其他国家的贸易问题，这无疑加剧了全球贸易环境的紧张氛围，给全球经济复苏前景带来阴影。“当前，全球经济面临多重复杂挑战，美国本应秉持国际贸易规则，推动全球经济复苏与发展，但其关税政策却与此背道而驰。”

他说，这一政策已引发通胀担忧，消费者和投资者信心普遍受挫。许多主要经济体因此调整其经济增长预期，而美国民众将不得不为进口商品支付更高价格，承受直接经济负担。

他强调，美国和许多其他国家一样，都深度嵌入全球价值链，而这些价值链并不完全位于美国国内。因此，加征关税会直接导致美国消费者支付更高商品价格。这不仅损害美国消费者利益，也削弱美国经济竞争力。

阿德希尔表示，美方的相关政策已对非洲产生明显附带伤害，包括货币贬值、股市波动等，使很多非洲国家的经济前景受到影响。尼日利亚、南非和安哥拉等非洲主要经济体，因受到美国贸易政策影响，经济增长势头受到制约。

阿德希尔呼吁国际社会坚持多边主义原则，共同维护国际贸易稳定和繁荣。他表示，面对美关税政策和贸易保护主义倾向，各国应加强沟通与合作，共同推动全球经济复苏与发展。同时，他希望非洲国家能积极应对外部挑战，通过加强区域合作和多元化贸易战略来保障自身经济安全和发展利益。

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