人民网开罗3月29日电 （记者沈小晓）“中国的现代化道路是和平、发展、合作共赢之路，这与西方现代化不同。”近日，中国问题专家、埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米接受人民网记者采访时表示，中国式现代化极大促进世界的合作和共赢，推动构建人类命运共同体，为人类和平与发展作出贡献。

希勒米认为，中国式现代化是中国共产党领导人民长期探索和实践的重大成果。“在中国共产党的领导下，中国式现代化的建设成果能真实有效地提升人民生活品质，人民也会更加踊跃参与现代化建设，汇聚积极力量。”

在今年中国全国两会期间，希勒米密切关注进一步全面深化改革、推进中国式现代化相关的话题。她认为，制度建设为中国式现代化提供了可持续发展的保障。中国已经成为世界第二大经济体和负责任的大国，并始终把世界发展与和平放在其现代化进程的关键位置，这对全球政治经济格局，尤其是对全球南方国家的现代化产生重要影响。

“中国式现代化提供了一种全新的现代化模式，既有利于中国人民，也有利于世界。”希勒米表示，一些西方国家的现代化建立在对他国剥削、压迫和殖民的基础上。然而，中国是通过自我发展实现现代化，同时帮助他国发展。中国与世界其他国家，特别是全球南方发展中国家分享其发展成果，帮助发展中国家走向富裕，减少伴随西方式现代化而来的巨大贫富差距和不平等。“中国式现代化为其他发展中国家的发展提供了有益借鉴和发展机遇。”

近年来，中埃两国在共建“一带一路”框架下开展了卓有成效的合作，中企承建的众多项目在当地稳步落地、惠及双方民众。中国稳居埃及第一大贸易伙伴国地位，也是近年来对埃及投资最活跃、增速最快的国家之一。希勒米表示，该倡议使全球南方所有发展中国家都受益，帮助发展中国家通过工业化走向现代化，对促进当地经济发展、改善民生福祉发挥了重要作用。

希勒米表示，中国是全球可再生能源发展的倡导者和领先者，努力挖掘绿色“一带一路”的潜力。在世界面临能源危机的情况下，中国在应对气候变化方面取得扎实进展，为推动全球应对气候变化发挥了重要作用。“中国遵循绿色发展理念，彰显人与自然和谐共生，为保护地球生态做出更多中国贡献，也为中国式现代化在国际舞台上赢得更多支持。”

希勒米对中国在地区和中东问题上的态度和行动表示赞赏。她认为，与西方以偷盗、掠夺、占领为基础的现代化不同，中国式现代化走出的是和平发展道路。中国从不穷兵黩武，从未主动对外发动战争，也从未占领外国一寸领土。中国作为负责任大国，秉持公平正义，积极劝和促谈，为尽早解决巴勒斯坦问题贡献力量。“中国坚定不移地维护世界和平、促进共同发展，并朝着这个方向稳步前进，彰显了维护世界和平的中国担当。”

在希勒米看来，包括埃及在内的广大发展中国家对发展振兴、人民幸福有着共同的追求。中国成功走出了一条符合本国国情的现代化道路，不仅激励广大发展中国家，也通过在平等相待、互利共赢的原则下，与世界各国分享发展经验和机遇，造福各国人民，“中国式现代化给世界带来新的启示和新的机遇，这就是中国式现代化的世界意义和全球价值。”

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