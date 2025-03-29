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厄立特里亚孔子学院为第十七批中国援厄医疗队送来感谢信

2025年03月29日15:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗3月29日电 （记者沈小晓）3月23日，厄立特里亚高等教育与研究院孔子学院一教师突发急性阑尾炎，病情危急。面对这一突发情况，第十七批中国援厄立特里亚医疗队队长韩东明高度重视，立即组织医疗队相关专业人员展开紧急救治，并将患者及时送往奥罗特医院进行相应检查。

经过医生段炼的彩超检查，患者被确诊为急性阑尾炎。随后，韩东明指挥程保玲、杨影、陈宗金、韩校鹏等队员在医疗队驻地为其展开后续治疗。次日上午，鉴于保守治疗未见成效，医疗队任文林迅速联系哈利贝特医院办理入院手续。董良鹏与赵智力紧急为患者安排了腹腔镜手术。手术顺利完成，成功解除患者的病痛。

医疗队的高效、专业与人文关怀得到了厄立特里亚高等教育与研究院孔子学院的高度赞扬。孔子学院特意向河南省卫生健康委员会递交了感谢信，并由院长黄鸣飞亲自将感谢信送交医疗队，特别感谢医疗队全体成员在关键时刻展现出的救死扶伤精神和无私奉献的医德医风。中国援厄医疗队在此次事件中充分展现了专业素养和人道主义精神，同时也体现了中国医疗队在援外工作中履行责任、关爱同胞的坚定担当。

(责编：苏缨翔、张悦)

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