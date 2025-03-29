新华社洛杉矶3月28日电（记者谭晶晶）近日，美国麻疹疫情在多个州和地区持续蔓延。截至28日，全美今年以来共报告483例麻疹确诊病例。今年前3个月的病例数已超过去年病例总数。

据美国疾病控制和预防中心28日公布的最新数据，美国已有20个州和地区共计报告483例确诊病例，其中70人住院治疗，2人死亡。在确诊病例中，有97%的患者未接种过麻疹疫苗或接种情况不明。所有年龄段患者中，5至19岁群体感染率最高，占比42%。截至目前，2025年美国新增麻疹确诊病例数已超过2024年285例的总数。

得克萨斯州的麻疹疫情最为严重。自1月下旬以来，该州已确诊400例麻疹病例，其中41例接受了住院治疗，1名未接种过麻疹疫苗的学龄儿童死亡。得州卫生服务部表示，由于麻疹具有极强的传染性，预计疫情暴发地区及周边社区会出现更多感染病例。该机构正在与地方卫生部门合作，对疫情展开调查。

此外，美国新墨西哥州、堪萨斯州、俄亥俄州等地病例数快速上升。据俄亥俄州公共卫生部门通报，该州目前共报告10例麻疹病例，其中9例与上周该州确诊的首例麻疹病例有关。所有确诊病例均未接种过麻疹疫苗。

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流涕、眼睛发红、流泪、皮疹等症状，病情严重时可引发肺炎等并发症，甚至导致死亡。美疾控中心表示，预防麻疹的最佳方法是接种两剂麻疹疫苗，该疫苗主要以麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗的形式接种。

据世界卫生组织网站消息，美国此次麻疹疫情的源头尚不明确。目前没有证据表明麻疹疫苗效力下降或麻疹病毒因发生变化而使致病严重程度增加。

美国于2000年宣布消除本土麻疹疾病，但此后仍有与其他麻疹传播国家和地区相关的输入型病例。

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