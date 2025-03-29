新华社里斯本3月29日电（记者荀伟）由葡萄牙5所孔子学院组成的葡萄牙孔子学院联盟28日在里斯本大学孔子学院正式成立。

该联盟包括米尼奥大学孔子学院、里斯本大学孔子学院、阿威罗大学孔子学院、科英布拉大学孔子学院和波尔图大学孔子学院。联盟成立当天选举了首任轮值协调员，并讨论了未来两年工作计划。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在致辞中说，葡萄牙5所孔子学院成立联盟，是中葡人文交流领域的一座里程碑，也是两国人民“以文明对话跨越山海”的生动实践，标志着葡萄牙孔子学院发展迈入资源整合、优势互补的新阶段。

里斯本大学副校长若昂·佩绍图说，通过与天津外国语大学的合作，在过去17年中，2万多名葡萄牙中文爱好者在里斯本大学孔子学院学习，百余名学生获奖学金赴华深造。如今，孔子学院联盟使里斯本大学得以将合作与相互尊重的理念扩展至葡萄牙其他高校及其中国合作伙伴。通过合作与分享，葡萄牙学生将从中受益良多。

天津外国语大学党委书记周红蕾说，通过孔子学院联盟，中文教材开发将汇聚各校智慧，教师培训将构建标准化体系，文化活动的“数字共享平台”更能让当地学生足不出户就体验故宫建筑、太极功夫等。这不仅是效率的提升，更是文化传播模式的革新。

随着中葡两国在经贸、文化、教育等领域的合作不断深化和两国关系的稳定发展，葡萄牙对中文教育的需求逐年增长。据介绍，2006年至今，葡萄牙已设立了5所孔子学院和2个孔子课堂。

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