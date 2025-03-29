打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

葡萄牙成立孔子学院联盟

2025年03月29日13:33 | 来源：新华网
小字号

新华社里斯本3月29日电（记者荀伟）由葡萄牙5所孔子学院组成的葡萄牙孔子学院联盟28日在里斯本大学孔子学院正式成立。

该联盟包括米尼奥大学孔子学院、里斯本大学孔子学院、阿威罗大学孔子学院、科英布拉大学孔子学院和波尔图大学孔子学院。联盟成立当天选举了首任轮值协调员，并讨论了未来两年工作计划。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在致辞中说，葡萄牙5所孔子学院成立联盟，是中葡人文交流领域的一座里程碑，也是两国人民“以文明对话跨越山海”的生动实践，标志着葡萄牙孔子学院发展迈入资源整合、优势互补的新阶段。

里斯本大学副校长若昂·佩绍图说，通过与天津外国语大学的合作，在过去17年中，2万多名葡萄牙中文爱好者在里斯本大学孔子学院学习，百余名学生获奖学金赴华深造。如今，孔子学院联盟使里斯本大学得以将合作与相互尊重的理念扩展至葡萄牙其他高校及其中国合作伙伴。通过合作与分享，葡萄牙学生将从中受益良多。

天津外国语大学党委书记周红蕾说，通过孔子学院联盟，中文教材开发将汇聚各校智慧，教师培训将构建标准化体系，文化活动的“数字共享平台”更能让当地学生足不出户就体验故宫建筑、太极功夫等。这不仅是效率的提升，更是文化传播模式的革新。

随着中葡两国在经贸、文化、教育等领域的合作不断深化和两国关系的稳定发展，葡萄牙对中文教育的需求逐年增长。据介绍，2006年至今，葡萄牙已设立了5所孔子学院和2个孔子课堂。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部