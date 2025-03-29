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共话中国经济新机遇｜通讯：感受“中国智造”魅力——中国新能源汽车在斯里兰卡受青睐

2025年03月29日13:32 | 来源：新华网
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新华社科伦坡3月29日电 通讯：感受“中国智造”魅力——中国新能源汽车在斯里兰卡受青睐

新华社记者陈冬书 伍岳

在斯里兰卡首都科伦坡市中心的一处十字路口，每到早晚高峰时段，传统燃油公交车、摩托车与“突突车”排放的烟雾久久不散。马路间穿梭的行人常将目光投向路边一个明净、崭新的店面。

这里是中国新能源汽车品牌比亚迪落地斯里兰卡的首家门店。随着斯里兰卡外汇储备规模回升，斯政府今年2月正式撤销了私家车进口禁令。这间旗舰店从开业伊始就见证了客流量持续攀升、甚至人满为患的光景。

现年43岁的外贸从业者普拉萨德·维杰孔拉着儿子、举起手机围着一辆ATTO 3与妻子视频通话。每年数次赴中国出差、曾多次乘坐这款车的他，早已对设计细节与舒适体验了然于胸。

“这款SUV驾乘体验好，宽敞空间很适合一家人乘坐。我妻子喜欢极光白的色彩、时尚的车身设计以及炫酷的旋转中控屏。我更看重它的安全配置和性价比。选购中国新能源汽车也十分契合环保理念。”维杰孔对记者说。

不少顾客像维杰孔一样“有备而来”。现年46岁的餐厅老板普拉加拉特自从听闻朋友上月订购了两台中国汽车后，他和两个朋友也前来门店体验。三人当天便各自订购了一台新能源汽车。

“我常常往返于科伦坡和斯里兰卡北部边城贾夫纳，两座城市相距大约400公里。我买的这款汽车续航里程是430公里，我只需充一次电便能跑完一程。中国的新能源汽车颠覆了我对汽车的认知。对我而言，它不仅是一种出行工具，更像是一个可靠的工作生活伙伴。”他说。

自从去年8月开业以来，这间比亚迪旗舰店在科伦坡的热度持续上升。比亚迪亚太区斯里兰卡国别经理胡子瑜介绍，品牌销售门店已入驻科伦坡、中部城市康提和南部城市加勒三座城市，目前收获了数千台预购订单，其中第一批的462台汽车已于3月14日抵达汉班托塔港，27日正式开始交付。

比亚迪在斯里兰卡的经销商约翰基尔斯CG汽车有限公司汽车部门总经理恰里特·潘迪特拉特纳表示，斯里兰卡购置私家车政策开放以来，市场需求已被激活，民众面临购车选择时发现，中国新能源汽车在智能科技、舒适度和款式等方面都有优势。“去年12月科伦坡车展上，比亚迪、名爵、赛力斯等中国品牌纷纷参展，备受青睐。这些年来，‘中国制造’在我们心中已变成‘中国智造’，成为高性能、高科技和高品质的风向标。”

“你看看社交媒体，就会知道中国新能源汽车在斯里兰卡多受欢迎。”潘迪特拉特纳对记者说。

果然，不少斯里兰卡车友在脸书社群的中国新能源汽车帖文下点赞互动，有人询问价格款式，有人早已有心仪车型，还有人则翘首盼望早日开上已订购的车辆。互动贴文中，不乏醒目的留言：“中国是新能源汽车市场的领导者”“选购中国新能源汽车，这是国际潮流趋势”。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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