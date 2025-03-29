新华社格陵兰岛努克3月28日电 记者手记｜“我们的岛不是谁都能买的”——格陵兰岛矿区小镇纳尔萨克见闻

新华社记者彭子洋

纳尔萨克，一座位于丹麦自治领地格陵兰岛南部的小镇，原本是一个宁静的所在，如今却因其周边的克瓦讷湾矿区而受到世人关注。这里蕴藏着稀土、铀、锂等宝贵矿产，随着气候变暖导致冰川融化等因素，围绕开发这些冰封下矿产的讨论正在升温。而与此同时，美国正在对格陵兰岛资源虎视眈眈。

记者日前走访这座小镇时看到，小镇周围是连绵的雪山和幽蓝的峡湾，彩色小木屋零散分布在山坡上，与皑皑白雪形成鲜明对比。人们进出小镇大多要乘船，居民们上下船时相互帮扶，然后挥手道别，彼此熟络得像家人一般。

尽管外界对这里的关注度提高，纳尔萨克当地人的日常生活却一如既往：孩子们在雪地里追逐打闹，身后留下一串串小脚印；居民们坐在啤酒馆里，以窗外的远山为背景，一边喝着啤酒，一边讨论外面的新鲜事。

小镇上一共只有5辆出租车、2家超市和2个小卖部，每个居民几乎都彼此认识。

这份平静之下，暗流正在涌动。美国总统特朗普多次提出要吞并格陵兰岛。美国副总统万斯28日访问了位于格陵兰岛的美军基地，并称美国需要确保在北极的领导作用，希望格陵兰岛转而选择美国“安全保护伞”。

在小镇居民卡尔的餐厅里，昏黄的灯光映照着木质吧台，卡尔和几名渔民、工人围坐在一起，端着啤酒聊天。当有人提到特朗普想要购买格陵兰岛时，整个屋子顿时响起一片低沉的笑声，大家都带着不屑的神情摇了摇头。卡尔耸耸肩说道：“他当然不会成功，我们的岛不是谁都能买的。”

但当话题回到矿区时，气氛逐渐变得沉闷。纳尔萨克的居民已明显感觉到气候变暖，过去深山之中从不下雨，但近几年时常有降雨，冰川消融速度也越来越快。这些变化意味着，矿区越来越有可能被开发，不论他们是否愿意接受。

夕阳下，温暖的光辉映入窗内，孩子们的嬉闹声在空旷的街道上回荡。世界正在悄然改变，但这里的人们仍然坚守着自己的信念，正如卡尔所说，“格陵兰岛不是商品，我们只想守护自己的生活方式”。

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