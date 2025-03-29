打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

记者手记丨“我们的岛不是谁都能买的”——格陵兰岛矿区小镇纳尔萨克见闻

2025年03月29日11:22 | 来源：新华网
小字号

新华社格陵兰岛努克3月28日电 记者手记｜“我们的岛不是谁都能买的”——格陵兰岛矿区小镇纳尔萨克见闻

新华社记者彭子洋

纳尔萨克，一座位于丹麦自治领地格陵兰岛南部的小镇，原本是一个宁静的所在，如今却因其周边的克瓦讷湾矿区而受到世人关注。这里蕴藏着稀土、铀、锂等宝贵矿产，随着气候变暖导致冰川融化等因素，围绕开发这些冰封下矿产的讨论正在升温。而与此同时，美国正在对格陵兰岛资源虎视眈眈。

记者日前走访这座小镇时看到，小镇周围是连绵的雪山和幽蓝的峡湾，彩色小木屋零散分布在山坡上，与皑皑白雪形成鲜明对比。人们进出小镇大多要乘船，居民们上下船时相互帮扶，然后挥手道别，彼此熟络得像家人一般。

尽管外界对这里的关注度提高，纳尔萨克当地人的日常生活却一如既往：孩子们在雪地里追逐打闹，身后留下一串串小脚印；居民们坐在啤酒馆里，以窗外的远山为背景，一边喝着啤酒，一边讨论外面的新鲜事。

小镇上一共只有5辆出租车、2家超市和2个小卖部，每个居民几乎都彼此认识。

这份平静之下，暗流正在涌动。美国总统特朗普多次提出要吞并格陵兰岛。美国副总统万斯28日访问了位于格陵兰岛的美军基地，并称美国需要确保在北极的领导作用，希望格陵兰岛转而选择美国“安全保护伞”。

在小镇居民卡尔的餐厅里，昏黄的灯光映照着木质吧台，卡尔和几名渔民、工人围坐在一起，端着啤酒聊天。当有人提到特朗普想要购买格陵兰岛时，整个屋子顿时响起一片低沉的笑声，大家都带着不屑的神情摇了摇头。卡尔耸耸肩说道：“他当然不会成功，我们的岛不是谁都能买的。”

但当话题回到矿区时，气氛逐渐变得沉闷。纳尔萨克的居民已明显感觉到气候变暖，过去深山之中从不下雨，但近几年时常有降雨，冰川消融速度也越来越快。这些变化意味着，矿区越来越有可能被开发，不论他们是否愿意接受。

夕阳下，温暖的光辉映入窗内，孩子们的嬉闹声在空旷的街道上回荡。世界正在悄然改变，但这里的人们仍然坚守着自己的信念，正如卡尔所说，“格陵兰岛不是商品，我们只想守护自己的生活方式”。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部