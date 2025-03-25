新华社西班牙港3月24日电 行走拉美手记｜“蜂鸟之国”悄然升华

新华社记者赵凯 王植樱 王林园

特立尼达和多巴哥（以下简称特多）位于加勒比海小安的列斯群岛东南端，总面积5100多平方公里。它是世界上蜂鸟种类最丰富的国家之一，国徽上就绘有两只金色的蜂鸟。

不同于其他加勒比国家多以旅游业为经济支柱，特多拥有着“黑色黄金”，是世界重要天然沥青产地和加勒比地区重要石油输出国。

位于特立尼达岛的彼奇湖是世界上最大的天然沥青湖，被当地人称为“上帝的柏油库”。数百年来，彼奇湖源源不断地供应着优质沥青，是全球高质量沥青的重要来源之一，在拉美乃至全世界许多共建“一带一路”倡议的项目当中，都用到了产自彼奇湖的沥青。

当地向导介绍，彼奇湖面积超过40公顷，深度可达70多米，沥青储量估计超过1000万吨。行走在彼奇湖畔，记者一行亲身感受到了它的神奇：表面上，彼奇湖像一片坚硬的黑色大地，但一些区域如同流动的黑色泥浆在起伏，仿佛大地在“呼吸”。

特多的另一种“黑色黄金”石油，让这个岛国跻身全球能源市场。20世纪初，特多开采第一口商业油井，20世纪70年代油价飙升为特多带来经济繁荣。如今，石油和天然气开采和炼化是特多的重要产业。

从特多首都西班牙港一路驾车向南行驶，沿途可见许多现代化炼油厂和石化工业园，炼油塔林立，输油管线如血脉般蜿蜒，一辆辆油罐车穿梭不停。

沥青和石油带来财富，也让特多经济过度依赖资源开采，长期开采带来的环境破坏更是让人难以忽视。近年来，特多政府致力于推动经济多元化转型。记者近日在特多走访发现，通过推动特多的国家发展战略与共建“一带一路”倡议对接，这个“蜂鸟之国”正在悄然升华。

2024年1月，中国和特多共建“一带一路”合作的旗舰项目凤凰工业园在特多开园。凤凰工业园位于特多第二大港利萨斯角港，定位为高附加值环保轻工园区，规划了轻工业、绿色建材、食品饮料和仓储物流等产业集群，与特多政府希望改变长期依赖油气资源、积极推动经济多元化转型的发展战略对接。

北京建工集团特多凤凰工业园项目经理王涛向记者介绍，凤凰工业园于2023年7月完工，占地约58万平方米，是拉美和加勒比地区首个实现5G网络覆盖的综合性、智能化工业园。凤凰工业园目前入驻了26家企业，包括8家中国企业，园区整体入驻率为98%。

记者在凤凰工业园中心地区看到，5座现代化的厂房拔地而起。厂房的飞檐设计形似展开的凤凰翅膀，似将一飞冲天。

正在园区里兴建自己厂房的特多全球烟草公司负责人伊恩·巴多哈辛格告诉记者，凤凰工业园交通便利，紧邻高速公路，距离利萨斯角港不到7公里；未来获得政府经济特区认证后，产业和税收政策会更加优惠。他对工业园的发展充满信心。

特多投资促进局局长塞古·阿莱恩告诉记者，凤凰工业园是特中经济合作的里程碑项目，有助于特多巩固其加勒比地区制造业中心的地位，“凤凰工业园标志着我们迈向更加多元化的经济模式，同时也为吸引国际投资者提供了全新的平台”。据悉，凤凰工业园二期项目也已经在筹划之中。

夕阳下，“蜂鸟之国”的精灵们正在花丛中翩然起舞。人们知道，“黑色黄金”带来的辉煌或许终有尽头，但“蜂鸟”变“凤凰”的升华，应该在这片土地上延续。

(责编：崔译戈、刘洁妍)