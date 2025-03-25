打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

行走拉美手记丨“蜂鸟之国”悄然升华

2025年03月25日13:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社西班牙港3月24日电　行走拉美手记｜“蜂鸟之国”悄然升华

　　新华社记者赵凯　王植樱　王林园

　　特立尼达和多巴哥（以下简称特多）位于加勒比海小安的列斯群岛东南端，总面积5100多平方公里。它是世界上蜂鸟种类最丰富的国家之一，国徽上就绘有两只金色的蜂鸟。

　　不同于其他加勒比国家多以旅游业为经济支柱，特多拥有着“黑色黄金”，是世界重要天然沥青产地和加勒比地区重要石油输出国。

　　位于特立尼达岛的彼奇湖是世界上最大的天然沥青湖，被当地人称为“上帝的柏油库”。数百年来，彼奇湖源源不断地供应着优质沥青，是全球高质量沥青的重要来源之一，在拉美乃至全世界许多共建“一带一路”倡议的项目当中，都用到了产自彼奇湖的沥青。

　　当地向导介绍，彼奇湖面积超过40公顷，深度可达70多米，沥青储量估计超过1000万吨。行走在彼奇湖畔，记者一行亲身感受到了它的神奇：表面上，彼奇湖像一片坚硬的黑色大地，但一些区域如同流动的黑色泥浆在起伏，仿佛大地在“呼吸”。

　　特多的另一种“黑色黄金”石油，让这个岛国跻身全球能源市场。20世纪初，特多开采第一口商业油井，20世纪70年代油价飙升为特多带来经济繁荣。如今，石油和天然气开采和炼化是特多的重要产业。

　　从特多首都西班牙港一路驾车向南行驶，沿途可见许多现代化炼油厂和石化工业园，炼油塔林立，输油管线如血脉般蜿蜒，一辆辆油罐车穿梭不停。

　　沥青和石油带来财富，也让特多经济过度依赖资源开采，长期开采带来的环境破坏更是让人难以忽视。近年来，特多政府致力于推动经济多元化转型。记者近日在特多走访发现，通过推动特多的国家发展战略与共建“一带一路”倡议对接，这个“蜂鸟之国”正在悄然升华。

　　2024年1月，中国和特多共建“一带一路”合作的旗舰项目凤凰工业园在特多开园。凤凰工业园位于特多第二大港利萨斯角港，定位为高附加值环保轻工园区，规划了轻工业、绿色建材、食品饮料和仓储物流等产业集群，与特多政府希望改变长期依赖油气资源、积极推动经济多元化转型的发展战略对接。

　　北京建工集团特多凤凰工业园项目经理王涛向记者介绍，凤凰工业园于2023年7月完工，占地约58万平方米，是拉美和加勒比地区首个实现5G网络覆盖的综合性、智能化工业园。凤凰工业园目前入驻了26家企业，包括8家中国企业，园区整体入驻率为98%。

　　记者在凤凰工业园中心地区看到，5座现代化的厂房拔地而起。厂房的飞檐设计形似展开的凤凰翅膀，似将一飞冲天。

　　正在园区里兴建自己厂房的特多全球烟草公司负责人伊恩·巴多哈辛格告诉记者，凤凰工业园交通便利，紧邻高速公路，距离利萨斯角港不到7公里；未来获得政府经济特区认证后，产业和税收政策会更加优惠。他对工业园的发展充满信心。

　　特多投资促进局局长塞古·阿莱恩告诉记者，凤凰工业园是特中经济合作的里程碑项目，有助于特多巩固其加勒比地区制造业中心的地位，“凤凰工业园标志着我们迈向更加多元化的经济模式，同时也为吸引国际投资者提供了全新的平台”。据悉，凤凰工业园二期项目也已经在筹划之中。

　　夕阳下，“蜂鸟之国”的精灵们正在花丛中翩然起舞。人们知道，“黑色黄金”带来的辉煌或许终有尽头，但“蜂鸟”变“凤凰”的升华，应该在这片土地上延续。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部