新华社华盛顿3月24日电（记者熊茂伶）美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡24日表示，美国国家安全高层官员把他拉入一个关于打击也门胡塞武装作战计划的涉密群聊。他在美军行动两小时前得知了这一空袭计划。这起疑似泄密事件迅速引发美国政界人士的强烈指责与担忧。

戈德堡24日发表文章详细叙述了事件经过。他说，11日，他在通讯应用Signal中收到与美国总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹同名的用户入群邀请。后来，他被加入一个名为“胡塞PC小组”的18人群聊中。

与华尔兹同名的用户在群里发布消息称，正在组建一个协调胡塞问题的小组，为接下来的72小时做准备。戈德堡认为，这类小组通常包括一些最高级别的国家安全官员，包括国防部长、国务卿、财政部长以及中央情报局局长等。

戈德堡说，15日，群聊中与美国国防部长赫格塞思同名的用户发来消息，透露了美国即将在两小时后对也门胡塞武装进行打击的作战计划，包括攻击目标、攻击顺序及美方将部署的武器等细节。稍后，也门胡塞武装多个目标遭到空袭。

事后，戈德堡向群里多名美方官员求证群聊的真实性，并询问为何将自己拉入群聊等问题。白宫国家安全委员会发言人布赖恩·休斯回应说，这个群聊“似乎是真实的”，并表示正在审查这起事件，但“部队或国家安全没有受到威胁”。

美国国防部长赫格塞思24日被媒体问及此事时称，“没有人发战争计划的信息，这就是我对此事的全部回应。”他还称戈德堡“散布谣言”。

白宫新闻秘书莱维特在一份声明中表示，特朗普总统继续对他的国家安全团队“充满极大的信任，包括国家安全事务助理迈克尔·华尔兹”。

此事迅速引发美国政界人士的强烈指责与担忧。马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦在社交媒体上称，这一操作显然是“非法”且“危险至极的”，美国国家安全掌握在业余人士手中。“还有哪些高度敏感的国家安全对话是在群聊中进行的？是否还有其他随机的人被意外拉入其中？”

美国国会参议院军事委员会民主党成员杰克·里德在一份声明中说，如果此事属实，这将是自己所见过最严重的安全失误之一。军事行动需要极其谨慎地处理，使用经过批准的安全通讯线路，否则美国人的性命岌岌可危。里德说，“特朗普总统内阁表现出的粗心大意‘令人震惊且危险’‘我将立即向政府寻求解释’”。

美国国会参议院少数党领袖、民主党人舒默在社交媒体上发文称此举是“业余行为”，“这种安全漏洞将导致人员丧生、国家安全陷入危机，这些人显然不能胜任这份工作”。舒默敦促对事发原因及其后果进行全面调查。

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