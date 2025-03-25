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特朗普说美副总统夫人访格陵兰岛“不是挑衅”

2025年03月25日13:28 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月24日电 美国总统特朗普24日说，美国代表团前往格陵兰岛“不是挑衅”，并表示这次访问是应格陵兰岛方面的邀请。

　　特朗普24日在内阁会议结束后对媒体说，美国副总统夫人乌莎·万斯将率代表团访问格陵兰岛一事“是友好的，不是挑衅”。他还说，这次访问是应格陵兰岛方面的邀请，已有格陵兰岛人主动接触美国、寻求合作。

　　特朗普同时再次表达他对格陵兰岛的浓厚兴趣，称该岛对美国国家安全至关重要。

　　美国副总统夫人办公室23日宣布，乌莎·万斯将于27日出发，率代表团访问格陵兰岛。多家美国媒体报道说，美总统国家安全事务助理华尔兹、能源部长赖特等将陪同访问。格陵兰岛自治政府总理埃格德表示，乌莎·万斯和华尔兹并未受邀参加任何会面，并怒批美方这一安排显然是施压和挑衅。丹麦外交部长拉斯穆森说，这一举动反映出“美国人不恰当的欲望”。

　　格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛有一座主要军事基地。去年美国总统选举后，美国总统特朗普屡次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，还称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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