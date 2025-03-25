新华社贝尔格莱德3月24日电（记者张章 石中玉）塞尔维亚24日举行活动，悼念26年前北约轰炸南斯拉夫联盟共和国的遇难者。

当天的主要纪念活动在贝尔格莱德西北部米连科·帕夫洛维奇上校机场举行，塞尔维亚总统武契奇、塞政府官员以及波黑主席团塞族成员多迪克出席。人们合唱塞尔维亚国歌，并为遇难者默哀一分钟。

武契奇说：“我们始终对遇难者以及我们经历的一切感到悲伤和痛苦，但无论我们失去了什么，他们并没有击败我们。”他表示，26年过去，“作为一名塞尔维亚人和塞尔维亚总统，我只有一种感受——无限的自豪”。

多迪克说，尽管多年过去，这一天仍然让人感到痛苦。让人痛心的是，对这种不公正的行为至今没有人被追究责任。

当天早些时候，在贝尔格莱德塔什马伊丹公园的“轰炸遇难儿童纪念碑”前，塞外交部长久里奇敬献了花环。塞副总理兼内务部长达契奇在新贝尔格莱德向在轰炸中遇难的警察敬献花环。

1999年3月24日，以美国为首的北约打着所谓“避免人道主义灾难”的旗号，绕过联合国安理会，开始对当时的南联盟进行轰炸。长达78天的轰炸造成2000多名平民丧生、6000多人受伤、近100万人流离失所。

2003年2月，南联盟更名为塞尔维亚和黑山（塞黑）。2006年6月，黑山、塞尔维亚相继独立，塞尔维亚宣布继承塞黑国际法主体地位。

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