新华社法兰克福3月24日电（记者单玮怡 车云龙）德国《商报》网站日前刊文指出，中国通过产业投资和技术创新提振经济。“中国制造”有价格优势，品质已越来越高。文章摘要如下：

过去，中国企业生产的家用电器、服装、消费电子等产品具有明显价格优势，德国消费者和企业从中获益匪浅。这些中国企业如今正成为德国同行的强劲对手。

德国工业联合会中国代表埃莉萨·赫尔哈格尔表示，在德国工业的三大主要行业——汽车、机械工程和电气工业，面临着来自中国的更激烈竞争。

德国机械设备制造业联合会中国区总经理克劳迪娅·巴尔科夫斯基表示，“中国制造”的品质越来越高。中国已超越德国，成为全球机械制造业的最大出口国。

巴尔科夫斯基指出，中国企业的成功得益于原材料和中间品成本优势、国内完善的供应链以及庞大内需带来的规模效应。

中国德国商会发布的2024/2025年度商业信心调查报告显示，55%的受访德企表示，在其所在行业内，中国企业已是或将在五年内成为创新领导者。

中国企业产业发展和创新水平的提升受益于中国的产业政策。赫尔哈格尔认为，中国在实施自身产业政策目标时参考了德国工业自动化和数字化的经验，相较于德国，中国实施的力度更强。

从产出来看，中国与德国工业出口模式具有明显相似性。中国重点发展的领域与德国优势产业有所重叠，而中国的发展步伐持续加快。

中国出台多项政策措施支持专精特新中小企业发展。中国提出建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。这意味着越来越多的中国企业将获得资金和配套服务支持。

过去，中国借鉴德国的技术与发展结构。如今，中国正以缩小技术差距、争取领先为目标，不断快速发展。

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