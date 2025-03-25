新华社耶路撒冷3月25日电（记者冯国芮 陈君清）以色列总理内塔尼亚胡及其政府24日向以高等法院提交法律文件，坚称法院无权对他们解除国家安全总局（辛贝特）局长罗嫩·巴尔职务的决定进行司法干预。

据以色列政府提交的文件，内塔尼亚胡及以政府认为，任免辛贝特负责人属于国家安全政策范畴，法院历来不干涉该领域。法院不能强迫政府与一位不受信任的辛贝特负责人合作。文件称，以政府和巴尔已“彻底决裂”，合作已无可能。

以政府还否认将巴尔解职是因为利益冲突。据以媒体报道，辛贝特正在调查内塔尼亚胡助手涉嫌与卡塔尔非法联系，政府将巴尔解职意在阻挠调查。以政府辩称，这一调查本身就是为了阻止巴尔被解职，且内塔尼亚胡本人并非调查对象，因此不存在利益冲突。

以色列总理办公室21日凌晨发表声明说，以政府一致批准内塔尼亚胡解除辛贝特局长巴尔职务的提议。以多个反对党及政府监督组织向高等法院提交请愿，要求就此事举行听证会。以高等法院21日发布临时禁令，暂停政府解除巴尔职务的决定。高等法院计划4月8日举行听证会。

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