人民网旧金山3月24日电（记者邓圩）海外抗日战争纪念馆日前在旧金山启动“纪念抗战胜利暨反法西斯胜利80周年系列活动”。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，为铭记历史、缅怀先烈，海外抗日战争纪念馆与大黄蜂航空母舰博物馆、卡特中心、当代中国与世界研究院、美中航空遗产基金会、世界抗日战争史实维护联合会及旧金山抗日战争史实维护会联合举办系列纪念活动，活动将持续到今年8月。

“为了和平——记在世界反法西斯战争中赴难捐躯的中国将军们”新书首发式。人民网记者 邓圩摄

首发活动为《为了和平——记在世界反法西斯战争中赴难捐躯的中国将军们》新书首发式暨签字赠书仪式。该书作者于殿宝为悼念在反法西斯战争中英勇牺牲的中国将军，历时数年心编写撰成上中下三卷巨作，记录了“982位将军血沃山河，魂铸华夏”的壮烈史诗。

中国驻旧金山总领事馆领侨处主任王一鸣出席活动，并高度赞扬湾区社团举办抗战胜利暨反法西斯胜利80周年系列活动。加州参议员斯各特·维勒、加州众议员阿历克斯·李、旧金山湾区库布提诺市市长赵良方、都柏林市市长胡欣、萨拉托加市议员赵嬿、索罗马市议员杰克·丁，以及旧金山市议员陈小焱等当地各界人士出席活动。

中国驻旧金山总领事馆领侨处主任王一鸣致辞。人民网记者 邓圩摄

年轻华裔代表宁婉彤与魏希羽表示，《为了和平——记在世界反法西斯战争中赴难捐躯的中国将军们》一书让她们开启了一扇大门，重温历史，更感恩今天幸福的生活。

据了解，“纪念抗战胜利暨反法西斯胜利80周年系列活动”此后将在旧金山陆续举办展览、论坛，以及短视频大赛等系列活动。

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